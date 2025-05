Dit gebeurt er nu met de racistische fan bij Go Ahead - AZ

Go Ahead Eagles heeft de fan geïdentificeerd die zondagmiddag AZ-speler op racistische wijze bejegende. De gegevens van de jonge fan worden doorgegeven aan de KNVB, zo weet journalist Arno Vermeulen. Vermoedelijk volgt een stadionverbod.

In de slotfase van de wedstrijd maakte een zestienjarige fan apengebaren en oerwoudgeluiden richting Sadiq. “Daar word je natuurlijk kotsmisselijk van”, zegt Vermeulen. “Ze hebben hem te pakken, ze weten wie hij is. Go Ahead gaat zijn gegevens doorgeven aan de KNVB. Dat hoef je niet altijd te doen: bij een first offender zou je het als club zelf nog kunnen oplossen. Maar dat gebeurt niet, want ze balen hier ontzettend van. De gegevens gaan naar de KNVB. De straffen bij de KNVB lopen op tot serieuze stadionverboden van jaren.”

Artikel gaat verder onder video

Het is niet duidelijk of AZ en/of Sadiq ervoor kiezen om aangifte te doen. “Wel hebben AZ en Go Ahead heel veel contact. Dat hebben ze ook in de aanloop naar deze wedstrijd gehad, omdat ze wel verwachtten dat het een andere wedstrijd zou zijn dan normaal in de Eredivisie.” Analist Theo Janssen vindt het gedrag van de jonge fan betreurenswaardig. “Het is nog een pikkie ook. Het is gewoon een jongen van vijftien of zestien jaar. Dan ben je toch niet goed bij je hoofd?”

Veldbetreder krijgt stadionverbod

Ook na de wedstrijd deed zich een opmerkelijk supportersincident voor. Een fan kwam het veld op. “Dat is een best wel ingewikkeld verhaal. Er waren ook AZ’ers met een spandoek dat weer heel kritisch was over Go Ahead Eagles. Uiteindelijk komt er een man uit het publiek van de Eagles die het spandoek afpakt en het veld op komt”, legt Vermeulen uit. “Die krijgt een stadionverbod voor vele jaren, want je mag het veld niet betreden, dat staat overal aangegeven en ook in de regels van de KNVB. Zijn naam is ook onderweg naar Zeist. Die gaan we een aantal jaar niet in een stadion zien.”

