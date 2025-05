Edvardsen wacht Goes op in catacomben met bijzondere boodschap

heeft zondagmiddag persoonlijk zijn excuses aangeboden aan . De aanvaller van Go Ahead Eagles toonde tijdens de bekerhuldiging een veelbesproken spandoek over Goes, waar hij al snel spijt van had.

Voorafgaand aan de festiviteiten plaatste Edvardsen een foto van een spandoek op zijn Instagram Story. Daarop was de aanvaller te zien als personage uit de populaire game GTA 5, terwijl het hoofd van Goes op een hond aan een ketting was gezet. Edvardsen vertoonde het doek ook tijdens de huldiging, waarvoor hij een dag later door het stof ging. Maandag werd duidelijk dat de aanklager betaald voetbal een onderzoek was begonnen naar de actie van Edvardsen, die wegkwam met een berisping.

Zodoende kon Edvardsen zondag ‘gewoon’ meedoen tegen Go Ahead. Na afloop van de wedstrijd wachtte hij Goes even op. “Ik vond het nodig om hem de hand te schudden. Ik heb wat fouten gemaakt met bijvoorbeeld dat spandoek; ik had veel emoties en gevoelens”, erkent de Zweed in gesprek met ESPN. “De ochtend erna heb ik hem een bericht gestuurd en geprobeerd met hem te praten. Maar hij moest zich toen focussen op een wedstrijd, dus heb ik vandaag mijn kans gepakt. Ik heb hem de hand geschud en sorry gezegd voor het incident. Vandaag heeft hij gewonnen, dus hij voelt zich nu beter dan ik.”

AZ-speler Ruben van Bommel laat aan de NOS weten zich te hebben geërgerd aan sommige spelers in de nasleep van de bekerfinale. “Ik ga geen namen noemen, maar er zijn meerdere spelers geweest die wat over onze spelers zeggen. Uit respect doe je dat niet. In de wedstrijd gebeuren er dingen uit emotie. Als het fluitsignaal gaat, geef je elkaar een hand en ga je verder. Dan ga je niet nog naschoppen in interviews of wat dan ook.”

