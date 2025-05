'Nijhuis schaamt zich kapot voor rode kaart Goes'

Mike Verweij is ervan overtuigd dat in de wedstrijd Go Ahead Eagles - AZ een rode kaart kreeg vanwege zijn naam. Dat vertelt de journalist in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Zijn collega Valentijn Driessen ‘gelooft daar absoluut niet in’ en vindt de actie van Goes ‘onbezonnen’.

AZ won zondag met 0-3 van Go Ahead in een wedstrijd waarin Goes niet voor de eerste keer een hoofdrol speelde. De verdediger scoorde de 0-2 vóór rust en kreeg in de blessuretijd van de tweede helft een directe rode kaart van scheidsrechter Bas Nijhuis. Volgens Verweij was het een vooringenomen beslissing: “Rechtspraak hoort onbevooroordeeld te zijn. Goes heeft inmiddels de reputatie, totaal door zijn eigen schuld, want zijn houding is af en toe verschrikkelijk. Maar het kan niet zo zijn dat een grensrechter in het oor van Bas Nijhuis gaat tetteren: ‘Rood, rood, rood!’, omdat het Goes is.”

“Dit was zo hysterisch vanaf de kant, dat Nijhuis gedwongen werd om een rode kaart te geven”, zegt Verweij. “Ik weet honderd procent zeker dat Nijhuis zich kapot schaamt dat hij hier een rode kaart voor heeft gegeven. Ook al mist Goes die bal half, in eerste instantie wordt de bal gewoon gespeeld. Hoe die speler van Go Ahead Eagles wordt geraakt, is allemaal niet zo heftig. Hier is puur op basis van emotie en op basis van de naam Goes een rode kaart gegeven en dat is heel erg fout. De aanklager moet hier korte metten mee maken en die kaart seponeren. Zo niet, dan moet de tuchtcommissie hem vrijspreken.”

Driessen is het oneens met Verweij: “Het was natuurlijk een onbezonnen actie van hem. Iedereen beschouwt hem als een talent, maar als je dit op deze leeftijd nog steeds doet, zeker als je weet dat je onder een vergrootglas ligt, dan vraag ik me af waar je verstand zit. Loop gewoon mee, het staat 0-3. Waar gaat dit over?”

De ‘chef voetbal’ van De Telegraaf sprak Nijhuis na de wedstrijd. “Hij zei: ‘Ik wist echt niet dat het Goes was. Er werd geroepen: ‘Nummer zoveel, rood, rood, rood!’' Mike suggereert dat de grensrechter het daarom deed, maar daar geloof ik absoluut niet in. Ze hebben niet gedacht: dit is Goes, dus die gaan we rood geven. Dat bestrijd ik gewoon, want dat zou héél fout zijn, dat mensen op zoek zijn naar hem. Dan zouden ze hem eerder ook al een gele en rode kaart kunnen geven.”

Driessen ‘gelooft helemaal niets’ van de stelling die Verweij aanneemt, waarop weer gereageerd wordt: “Valentijn, in 99 van de honderd gevallen wordt hier geen rode kaart voor gegeven. Nu toevallig bij Goes wel. Ik geloof daar helemaal niets van.” “Ik geloof daar wel in”, slaat Driessen terug. “Ik vind ook niet dat ze de kaart moeten seponeren. De grensrechter heeft het gezien, de scheidsrechter heeft het gezien, de vierde official heeft het gezien én de VAR heeft het gezien. Ik vond het geen rode, maar een gele kaart, maar van rood naar geel kan volgens mij achteraf niet meer.”

