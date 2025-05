Goes wordt getipt om oud-speler van Ajax op te bellen: 'Hij is een ervaringsdeskundige'

doet er verstandig aan om Jan van Halst een keer te benaderen. Dat schrijft Jop van Kempen van Het Parool althans. Goes beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van AZ, maar staat vaker niet dan wel om voetballende redenen in de schijnwerpers. De mandekker is na de ontmoeting met Go Ahead Eagles van afgelopen zondag opnieuw het onderwerp van gesprek. Volgens Van Kempen had Van Halst tijdens de eerste jaren van zijn loopbaan dezelfde ‘problemen’.

De ogen waren tijdens de afgelopen speelronde in de Eredivisie vooral gericht op het treffen tussen Go Ahead Eagles en AZ. Dertien dagen na de bekerfinale in De Kuip stonden de ploegen opnieuw tegenover elkaar. Goes was een van de hoofdrolspelers in de voor AZ verloren eindstrijd. De verdediger incasseerde in de slotfase een gele kaart terwijl de bal enkele tientallen meters van hem verwijderd was en werd tijdens de strafschoppenserie opnieuw op de bon geslingerd. Na afloop haalde Victor Edvardsen van Go Ahead Eagles hard uit naar Goes en weigerden tegenstanders de hand van de mandekker.

LEES OOK: Wouter Goes laat zich plots van heel andere kant zien

Diezelfde Edvardsen hield tijdens de huldiging in Deventer, twee dagen na de bekerfinale, een opmerkelijk spandoek over Goes omhoog. Daarmee gooide hij alvast wat extra olie op het vuur richting de ontmoeting in Deventer van afgelopen zondag. Goes werd door de supporters van de thuisploeg ontvangen met vervelende spreekkoren, was trefzeker én kreeg diep in de blessuretijd een rode kaart van Bas Nijhuis. “Hij begint het voetbal een beetje te overstijgen, omdat hij opvalt door extreem gedrag. Zijn naam staat voor het knijpen, krabben, provoceren en inmiddels ook het neermaaien van tegenstanders, zoals afgelopen zondag. Onder het motto ‘alles voor de winst’ doet Goes wat hij doet”, zo schrijft Van Kempen cynisch op de website van Het Parool.

‘Goes een speler die zich stelstelmatig misdraagt’

Volgens Van Kempen ‘dupeert’ Goes met zijn gedrag zijn teamgenoten. “Want die moeten de sterke verdediger één of meerdere wedstrijden missen door zijn rode kaart tegen Go Ahead. Hij dupeert ook z’n club, want het keurige AZ kan het zich niet veroorloven om een speler te blijven opstellen die zich stelselmatig misdraagt. (..) Goes schijnt ‘eraan te werken’. Lees: hij probeert zich minder vuig te gedragen.” Van Kempen vraagt zich af welke stappen Goes precies onderneemt, maar hij raadt hem aan om ‘eens een kop koffie te drinken’ met Van Halst. “Een ervaringsdeskundige. In Kopzorgen, het net verschenen boek van Van Halst, gaat het ook over de idiote dingen die Van Halst in het begin van z’n loopbaan deed. Spugen, schoppen, slaan. Tegenstanders uit de wedstrijd trappen.”

Van Kempen denkt dat Van Halst de verdediger van AZ het meest kan helpen met ‘praktische tips’. “Zo verbood Van Halst zichzelf te schelden en slidings te maken tijdens trainingen. Ook sprak Van Halst vóór de wedstrijd de scheidsrechter aan. ‘Ik ben bezig mijzelf te veranderen. Het lukt me nog niet helemaal, dus als jij vindt dat ik terugval in mijn oude gedrag, zou je me dan willen waarschuwen’ Van Halst werd een schonere voetballer, al kreeg hij daarna wel last van faalangst”, zo klinkt het.

