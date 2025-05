Derksen haalt keihard uit: 'Dieptepunt in zijn carrière, groot onrecht!'

Johan Derksen vindt de rode kaart die zondag incasseerde tijdens Go Ahead Eagles – AZ onterecht. De analist van Vandaag Inside stelt dat de AZ-verdediger ‘groot onrecht’ is aangedaan. Derksen uit stevige kritiek op Bas Nijhuis, normaliter zijn favoriete scheidsrechter in de Eredivisie.

"Ik vind het eerlijk gezegd het tragische dieptepunt van de scheidsrechterscarrière van Bas Nijhuis", stelt Derksen bij Vandaag Inside. Presentator Wilfred Genee zegt lachend dat dat wel een ‘heel zware’ conclusie is, maar Derksen blijft erachter staan. “Echt waar. Er heerste een gefrustreerd sfeertje aan de Vetkampstraat, want na het winnen van de beker dachten ze dat ze onverslaanbaar waren en nu kregen ze een pak slaag van AZ.”

'Wouter Goes is een goede prof'

“Goes is lullig behandeld door Go Ahead, maar heeft zich keurig gedragen. Ieder elftal zou zo’n speler moeten hebben. Dat is een echte winnaar, een echte voorstapper. Vroeger had je spelers als Rinus Israël en Theo Laseroms waar iedereen bang voor was en Goes is ook zo iemand”, vervolgt de oud-speler. “Ik vind dat een heel goede prof. Het was een perfect uitgevoerde tackle. Belachelijk dat hij daar rood voor krijgt.”

Derksen vindt het ook belachelijk dat ‘een klootzak in Zeist’ – videoscheidsrechter Edwin van de Graaf niet ingreep. “Ik vind Goes een uitstekende prof. Hij wint in de laatste minuut nog een tackle! Het was een goede tackle. Ik vind dat de KNVB deze zaak moet seponeren. Die jongen is groot onrecht aangedaan. Als je hier een rode kaart voor krijgt, zou ik de spelers aanraden om nooit meer een sliding te maken.”

Opvallend genoeg werd de tirade van Derksen maandag al min of meer voorspeld door Wim Kieft. “Het is natuurlijk nooit handig om af te gaan op de complimenten die Johan Derksen week in, week uit geeft”, zei Kieft over Nijhuis bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Als Johan morgen een verkeersboete krijgt op de A1, slacht hij hem aan alle kanten af. Dat is dus niet zo slim van Bas.”

Vind jij dat de rode kaart voor Wouter Goes terecht was? Laden... 52.9% Ja, terecht 38.2% Nee, onterecht 8.8% Weet ik niet 68 stemmen

