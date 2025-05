'Parrott kan voor megabedrag terug naar Premier League'

wordt in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League. De oud-spits van Tottenham Hotspur draait een prima seizoen voor AZ en zou volgens The Irish Mirror in de gaten worden gehouden door een van de gepromoveerde clubs, die een groot bedrag zou kunnen betalen.

Parrott is een Ier, geboren in Dublin. Hij werd door Tottenham opgepikt bij een club uit zijn geboortestad en speelde in de jeugd van de Londense gigant. Parrott kwam slechts vier keer uit voor het eerste elftal van Spurs en werd een aantal seizoenen achter elkaar uitgeleend.

Via Millwall, Ipswich Town, MK Dons en Preston North End belandde de spits vorig seizoen op huurbasis bij Excelsior. Parrott maakte zeventien goals in 32 wedstrijden voor de club en maakte, ondanks de degradatie, genoeg indruk op AZ om eindelijk een definitieve overstap te maken. AZ betaalde afgelopen zomer acht miljoen euro aan Tottenham.

Dit seizoen is Parrott wederom op schot in de Eredivisie, maar ook in de KNVB-Beker en de Europa League. De Ierse aanvaller maakte tot nu toe twintig goals. Dat is in Engeland niet onopgemerkt gebleven, volgens The Irish Mirror. Championship-kampioen Leeds United zou de prestaties van Parrott nauwlettend volgen. AZ zou een transfersom van minstens 25 miljoen euro verlangen, maar dat moet geen probleem zijn voor de Premier League-promovendus.

