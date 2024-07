Troy Parrott blijft in Nederland komt voor acht miljoen euro naar de Eredivisie

blijft actief in de Eredivisie. De aanvaller, die afgelopen seizoen uitkwam voor Excelsior, is hard op weg om zich voor meerdere jaren te verbinden aan AZ. De Alkmaarders zullen de aanvalsleider spoedig ontvangen in het AFAS Stadion, waarna de medische keuring zal plaatsvinden.

Dat nieuws meldt Transferwatch vrijdagochtend althans, terwijl ook in Britse media wordt gesproken over een akkoord tussen AZ en Tottenham Hotspur. De interesse van de Alkmaarders in Parrott was al even bekend, maar nu is er doorgepakt door technisch directeur Max Huiberts. De onderhandelingen bevinden zich in de afrondende fase. Er lijkt weinig een overstap van Parrott naar AZ nog in de weg te staan.

Voetbal International meldt inmiddels ook dat er sprake is van een akkoord. Parrott is volgens het medium voor een transfersom van zo'n acht miljoen euro op weg naar de Alkmaarders. Een fors bedrag voor de 22-jarige voetballer, die tot medio 2029 zal tekenen in het AFAS Stadion.

De Ierse centrumspits wordt in Alkmaar de opvolger van Vangelis Pavlidis, die AZ na een aantal zeer succesvolle seizoenen heeft ingeruild voor Benfica. Parrott is een spits die zich afgelopen seizoen heeft bewezen in de Eredivisie. Bij degradant Excelsior maakte de Ier een sterke indruk. Hij kwam voor de Rotterdammers tot tien doelpunten in 25 wedstrijden.