Luijckx sloopt Eredivisie-keeper: 'Het ziet er niet uit, Comedy Capers'

Kees Luijckx is keihard voor , de doelman van RKC Waalwijk. Tijdens de analyse van de wedstrijd van RKC tegen sc Heerenveen (3-1) beweert de analist dat de opbouw van Spenkelink ‘er niet uitziet’.

Luijckx constateert tijdens de rust van de wedstrijd (ruststand 1-1) dat er achterin bij Heerenveen veel ruimte ligt voor RKC-aanvallers Oskar Zawada en Richonell Margaret. “Dan kan ik me best voorstellen dat je van achteruit die tegenstander wil lokken en dan die bal gaat geven.” Toch is er één probleem met de opbouw van de thuisploeg, volgens de analist: “Spenkelink, die heeft geen linkerbeen."

De doelman van RKC heeft moeite met de opbouw, zo bleek in de eerste helft. “Hij moet gewoon die bal wegtrappen", gaat Luijckx verder. “Het is al een paar keer nét aan goed gegaan. Anders heb je gewoon een goal tegen. Hij doet het niet goed aan de bal.”

Luijckx is hard in zijn oordeel: “Dat ziet er gewoon niet uit. Het is Comedy Capers af en toe. Ik snap best dat je ze (de aanvallers van Heerenveen, red.) wil gaan lokken, maar kom op. Op een gegeven moment moet die bal weg. Maar, hij heeft geen linkerbeen.” Presentator Leo Oldenburger ziet de humor er wel van in. “Hij kan erop staan, maar de bal ermee spelen lukt niet helemaal."

