Wim Kieft fileert ESPN-analist: ‘Pijnlijk, dat doet David Beckham niet eens’

Wim Kieft is niet onder de indruk van ESPN-analist Kees Luijckx. Dat vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Luijckx heeft volgens Kieft ‘een ongekend zelfvertrouwen’ en ovetreedt daarmee de ‘gouden regel’ voor een voetbalanalist.

René van der Gijp introduceert het onderwerp Luijckx en vraagt Kieft op sarcastische toon: “Hé Wim, wat vind jij nou zo leuk aan Kees Luijckx?” Kieft besluit zijn ergernis uit te leggen: “Ja Kees Luijckx, die is voetbalanalist. Dat is prima, maar ik vind dat er één gouden regel is: als je zelf gevoetbald hebt, ga je het niet over jezelf hebben in een programma.”

Van der Gijp is het eens. “Nou", gaat Kieft verder, “daar heeft Kees niet zoveel last van. Hij zei dus van: ‘Ik had een goede trap. En Louis van Gaal zei altijd: De spelhervattingen zijn voor Kees.’ Daar begon het mee.” Kieft vertelt dat bij de betreffende uitzending beelden werden getoond van die ‘goede trap’: “Hij schoot ze er vrij goed in. Maar dan ga je het over jezelf hebben en dat vind ik altijd een beetje pijnlijk.”

Kieft en Gijp hadden het al eerder over Luijckx gehad: “Ik vertelde jou dat verhaal en toen zei jij: ‘Dat vertelt David Beckham nog niet eens.’” Gijp: “Nee, David Beckham gaat niet zeggen dat hij een goede trap had. Die wacht totdat de commentator dat tegen hem zegt en dan knikt hij alleen maar.”

Kieft gaat verder met zijn kritiek: “Sommige mensen hebben een ongekend zelfvertrouwen. Gisteren zag ik Kees ook weer bij een flutwedstrijd. Toen zei dat meisje dat hem interviewde: ‘Ja Kees, geen spektakel.’ Toen zei Kees: ‘Nee, en dan moet je als analist aan de bak.’ Nou, ik vind het allemaal maar wat overdreven”, aldus een zwaarmoedige Kieft.

