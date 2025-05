Opmerkelijk én pijnlijk: Higler stond in eerste instantie niet op planning voor Ajax - AZ

Ajax-supporters zullen de thuiswedstrijd tegen AZ op 16 maart jongstleden vooral herinneren om het 125-jarig bestaan van hun favoriete club, maar de fans uit Alkmaar zullen met een stuk minder fijn gevoel terugdenken aan die middag. De ploeg van trainer Maarten Martens was niet blij met het optreden van scheidsrechter Dennis Higler en dreigde na de rode kaart voor Alexandre Penetra zelfs van het veld af te stappen. Bijna twee maanden later blijkt dat niet Higler, maar Allard Lindhout in eerste instantie was aangewezen om dat duel te fluiten.

PSV boekte op zaterdag 15 maart een eenvoudige overwinning op RKC Waalwijk (0-3) en verkleinde de achterstand op Ajax zodoende tot vijf punten. De Amsterdammers wisten, twee weken voor de kraker tegen PSV in Eindhoven, wat hen te doen stond: winnen van AZ om het verschil terug te brengen tot acht punten. De ontmoeting met AZ stond bij Ajax in het teken van het 125-jarig bestaan. De spelers traden aan in een speciaal voor dat jubileum ontworpen tenue en in het stadion werden meerdere sfeeracties georganiseerd, met onder meer heel veel vuurwerk.

Artikel gaat verder onder video

Ajax hoopte z’n eigen supporters op een mooie overwinning te trakteren, maar AZ werkte daar natuurlijk niet aan mee. De Alkmaarders bleken opnieuw een lastige tegenstander voor de koploper en kwamen zelfs twee keer op voorsprong, zelfs na de tweede en daarmee gele kaart voor Penetra. Het besluit van Lindhout om Penetra met rood van het veld te sturen, leidde tot veel woede en onbegrip bij de spelers én technische staf van AZ. Wouter Goes en trainer Martens leken zelfs te gebaren om van het veld af te stappen. Volgens Jordy Clasie gaf Higler tijdens de wedstrijd al toe dat hij fout zat met de rode kaart voor Penetra.

LEES OOK: Jordy Clasie haalt keihard uit na Ajax - AZ: 'Bizar, werkelijk waar schandalig'

Ajax had eveneens reden tot klagen over het optreden van Higler. De scheidsrechter kreeg veel kritiek over zich heen, zowel tijdens en na de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA. Extra pijnlijk voor de KNVB, omdat Higler de topper in eerste instantie helemaal niet zou fluiten. Dat vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de Ajax-watcher was het in eerste instantie de bedoeling dat Lindhout de leiding zou hebben over het duel in Amsterdam. “Hij was eigenlijk voorbestemd om Ajax-AZ te fluiten, maar die Lindhout maakt zo’n dramatisch seizoen door, dat hij van die wedstrijd werd afgehaald en internationaal heeft hij ook bijna geen topaanstellingen”, zo klinkt het.

LEES OOK: Willem van Hanegem zit vol met frustraties na Ajax - AZ: 'Laat de competitie wel eerlijk verlopen'

Veel kritiek op Lindhout

Lindhout is dit seizoen regelmatig het mikpunt van kritiek geweest. In september floot hij het treffen tussen AS Monaco en FC Barcelona in de competitiefase van de Champions League. De Nederlander had zijn handen vol aan het duel. Zo deelde hij destijds al na tien minuten een rode kaart uit aan FC Barcelona-verdediger Eric García en wees hij ook nog eens naar de stip, maar na tussenkomst van de VAR mocht AS Monaco toch géén strafschop nemen. In november zorgde Lindhout nog voor woede bij Ralf Seuntjens. De spits van De Graafschap riep zelfs op tot een schorsing voor de arbiter. Twee maanden later liet Bas Nijhuis weten te balen van Lindhout, omdat hij in de eerste helft van Feyenoord - FC Utrecht een strafschop voor de Rotterdammers over het hoofd had gezien.

