Ralf Seuntjens loopt leeg en wil dat arbiter per direct wordt geschorst

is woedend op scheidsrechter Allard Lindhout. De spits van De Graafschap is van mening dat de arbiter dramatisch heeft gefloten tijdens de Brabantse derby tussen Willem II en NAC, die in de slotfase eindigde in een gelijkspel door een dubieuze strafschop. Seuntjens vindt dat Lindhout 'er geen reet' van kan en pleit voor een schorsing van de scheidsrechter.

In de nieuwe podcast D'n Hoefcast - een podcast over NAC Breda die geproduceerd wordt door Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof met Ralf Seuntjens - wordt de tumultueus verlopen derby tussen Willem II en NAC uitvoerig besproken. Het gaat niet alleen over het voetbal zelf, maar ook over de arbitrale dwalingen van zondag in het Koning Willem II Stadion. Bij NAC Breda is de onvrede namelijk groot, aangezien De Parel van het Zuiden zich bestolen voelt door beslissingen van Lindhout en videoscheidsrechter (VAR) Jeroen Manschot.

Rode kaart Willem II

De frustratie bij Seuntjens zit hem niet alleen in het dubieuze penaltymoment, maar ook in een incident in het eerste bedrijf. NAC-aanvaller Elías Már Ómarsson was op weg naar de goal van de Tilburgers en werd vervolgens onreglementair naar de grond gewerkt. NAC claimde een overtreding en rode kaart, maar Lindhout wuifde het weg. De leidsman heeft volgens Voetbal International-journalist opvallend genoeg tijdens de wedstrijd wel zijn excuses aangeboden aan NAC-aanvoerder Jan van den Bergh voor het nemen van de verkeerde beslissing: "Dat is toch ongelooflijk! Kom op, dit was een duizend procent rode kaart", brult Seuntjens als Blaauwhof het moment ter sprake brengt: "Het is geen actie op de bal. Hij laat het gewoon doorgaan, dat is niet te filmen. Het is krankzinnig. Als je dit niet ziet... Ik wil wel eens een scheidsrechter hebben die drie wedstrijden geschorst wordt. Voor dit soort momenten moet je drie wedstrijden schorsing krijgen, want als wij iemand neerhalen krijgen wij die straf ook", stelt Seuntjens in de podcast. De geboren Bredanaar zit een paar dagen na de derby nog hoog in emotie, ook als de penalty die Willem II in de slotfase meekreeg ter sprake komt.

Hoe kan je hier toch een strafschop in zien!? Die jongen kopt de bal weg.. #wilnac #lindhout Ongekend.. #nacpraat pic.twitter.com/T2rXAQiI2R — Sportfanoat (@Sportfanoat) November 24, 2024

Penaltymoment Willem II

"Dat gaat helemaal nergens over. Ik ben groot en ze beuken er bij mij ook in, maar als dit een penalty is, dan krijg ik negentig overtredingen mee per wedstrijd. Er is geen enkele reden om deze penalty te geven", vindt Seuntjens, die het vooral kwalijk vindt dat videoscheidsrechter Manschot niet ingrijpt: "Lindhout kan de penalty misschien nog geven, maar als je dit als VAR niet ziet... Wat doet die man? Die is gewoon op vakantie gegaan. Hij was niet in het hokje. Het is echt een grof schandaal. Er zijn drie punten van NAC ontnomen", oordeelt de aanvalsleider van De Graafschap.

Blaauwhof legt Seuntjens vervolgens voor hoe hij had gereageerd als hij op het veld had gestaan. De 35-jarige voetballer denkt niet dat hij zich had kunnen inhouden: "Als ik voor de camera had gestaan, dan had ik donderdag naar Zeist gemoeten. Ik had de man helemaal afgemaakt en dat wil ik nu nog steeds doen, want hij kan er helemaal geen reet van. Als je zo'n beslissing maakt... Dat wekt nu nog steeds zware irritatie op", besluit Seuntjens.

