Bas Nijhuis is heel eerlijk en baalt enorm van Allard Lindhout

Feyenoord had zondagmiddag in de eerste helft een penalty moeten krijgen tegen FC Utrecht (1-2), zo oordeelt arbiter van dienst Bas Nijhuis achteraf. De scheidsrechter zag dat er een duel was tussen en , maar nam de overtreding niet waar. Nijhuis was dan ook graag door videoscheidsrechter Allard Lindhout naar de kant geroepen. De arbiter is overigens van mening dat hij FC Utrecht in de tweede helft ook een penalty had moeten toekennen en dit tegen elkaar weggestreept kan worden.

Het penaltymoment bij de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht afgelopen zondag houdt de gemoederen flink bezig. In de eerste helft bij een stand van 0-0 werd Giménez in het strafschopgebied naar de grond getrokken door Aaronson, waardoor de Mexicaan geen doelpunt kon maken. De spits van de Rotterdammers ging vervolgens met een gescheurd shirt verhaal halen bij Nijhuis, maar de scheidsrechter wilde van niks weten.

In gesprek met NPO Radio 2 geeft Nijhuis achteraf toe dat de bal op dat moment wel op de stip had gemoeten. “Ik stond helemaal links in het strafschopgebied, dus ik zag wel dat er een duel was”, begint de leidsman zijn verklaring. “Later zag ik dat het shirt echt kapotgetrokken was. Dan was het mooi geweest als de VAR op de lijn was gekomen. Dan had ik naar de zijkant gegaan en had je kunnen zien dat hij best wel werd vastgegrepen.”

Het gesprek van Nijhuis ging eigenlijk over de introductie van de nieuwe regels die deze week in het bekertoernooi worden geïntroduceerd, waarbij de scheidsrechter de VAR-beslissingen uitlegt via de stadionspeaker. Hoe zou Nijhuis het moment met Giménez hebben uitgelegd? “Dan had ik terug het veld in kunnen gaan en gezegd: ‘Na het zien van de beelden constateer ik dat Giménez onderuit wordt gegrepen en er een strafschop moet volgen voor Feyenoord’.”

Nijhuis beschermt VAR

Hoewel Nijhuis dus zelf van mening is dat Lindhout hem wel naar de kant had moeten roepen voor het moment met Giménez, neemt hij zijn collega ook in bescherming. “De VAR moet er eigenlijk van overtuigd zijn dat de scheidsrechter er compleet naast zit, maar dat blijft interpretatie”, stelt de arbiter. “Het ligt er ook aan wat voor VAR er zit, want het blijft mensenwerk. Op het veld probeer je alles goed te zien en als je dan een situatie hebt waarbij je het niet goed kan zien, dan hoop je dat de VAR op de lijn komt. De ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het wat minder.” Overigens is Nijhuis van mening dat hij in de tweede helft ook een strafschop aan FC Utrecht had moeten toekennen. “Dus dan staat het weer gelijk.”

