'Feyenoord-aankoop van 2,5 miljoen na 32 speelminuten in belangstelling Franse subtopper'

Feyenoord-verdediger (20) staat in de belangstelling van het Franse RC Lens, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano dinsdagmiddag. De Rotterdammers telden afgelopen zomer 2,5 miljoen euro neer voor de Costa Ricaan, die tot op heden niet verder kwam dan 32 speelminuten in het eerste elftal van trainer Brian Priske.

Mitchell is dertienvoudig A-international van zijn land, maar moet in Rotterdam-Zuid vooralsnog genoegen nemen met een bijrol. Priske geeft centraal achterin de voorkeur aan concurrenten als Dávid Hancko, Gernot Trauner en Thomas Beelen. Mitchell staat vooralsnog op twee korte invalbeurten in Feyenoord 1. Op 19 september vierde hij zijn debuut in het met 0-4 verloren Champions Leagueduel met Bayer Leverkusen. Afgelopen zondag maakte hij voor het eerst minuten in de Eredivisie, toen Feyenoord op eigen veld met 1-2 verloor van FC Utrecht.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Robin van Persie sluit Feyenoord-transfer uit: ‘Hij is héél duidelijk geweest’

Desondanks zou Mitchell deze winter een overstap naar de Franse Ligue 1 kunnen gaan maken, zo bericht Romano. Lens, momenteel zevende in de Franse competitie, heeft zich volgens de Italiaanse transfergoeroe reeds gemeld bij de beleidsbepalers in Rotterdam-Zuid. Of Feyenoord openstaat voor een bliksemsnel afscheid van de Costa Ricaan is niet duidelijk.

Priske: 'Verwacht de komende vijf maanden heel veel van hem'

Voor de confrontatie met de Domstedelingen liet Priske zich nog positief uit over de ontwikkeling van Mitchell. "Jeyland wordt beter", citeert het Algemeen Dagblad de Deense trainer. De jongeling gaat bovendien steeds meer inzien hoe hij als topsporter moet leven, zo signaleert Priske: "Hij moest zich echt aanpassen aan een andere cultuur. Dat is niet altijd makkelijk. Jeyland is jong en zijn leeftijdsgenoten en vrienden spelen vaak computerspelletjes op tijden die in Costa Rica gunstiger zijn dan hier. Als je dan meedoet, ga je laat spelen. Wanneer moet je naar bed gaan, wat doe je met eten, veel dingen zijn anders hier dan in Costa Rica. Dat moest hij leren. Maar hij doet het steeds beter. Ik verwacht heel veel van hem de komende vijf maanden. Voetballen doe je niet alleen op het veld, daarnaast moet je ook professioneel zijn."

🚨🟡🔴 EXCL: RC Lens are interested in 20 year old centre back Jeyland Mitchell, as Feyenoord management are informed of their concrete interest.



Feyenoord spent €2.5m to sign him from Costa Rica side Alajuelense last summer. pic.twitter.com/u6eUPUg6s3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Gernot Trauner kan Feyenoord in januari op huurbasis verlaten'

Feyenoord-verdediger Gernot Trauner wordt gelinkt aan een vertrek uit Rotterdam.