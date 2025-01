Robin van Persie sluit Feyenoord-transfer uit: ‘Hij is héél duidelijk geweest’

Shaqueel van Persie heeft in zijn nog prille carrière maar één droom: doorbreken in het eerste elftal van Feyenoord, zo onthult vader Robin van Persie na afloop van de wedstrijd tussen NAC Breda en sc Heerenveen (2-4) bij ESPN. Van Persie weet dan ook te vertellen dat zijn zoon niet gaat overstappen naar Heerenveen.

De achttienjarige Shaqueel van Persie verlengde vorige week zijn contract bij Feyenoord. De spits ligt tot medio 2028 vast in Rotterdam-Zuid. Hans Kraay junior van ESPN vroeg zich na afloop van NAC – Heerenveen af of Van Persie junior iets ziet in een (tijdelijke) overstap naar het Abe Lenstra Stadion. “Nou, Shaqueel is heel duidelijk geweest. Hij heeft maar één droom en dat is doorbreken bij Feyenoord”, reageert Robin van Persie.

LEES OOK: Robin van Persie wordt 340 kilometer verderop plots toegezongen: 'Ze wrijven het erin'

“Niks meer, niks minder. Dat bijtekenen was een hartstikke leuk moment voor hem. Feyenoord spreekt heel veel vertrouwen in hem uit en zijn enige droom is doorbreken bij Feyenoord”, herhaalt de oefenmeester van Heerenveen. “Ik heb de vraag (om naar sc Heerenveen te komen, red.) ook nooit gesteld.”

© Imago

‘Van Persie kan nu al mee op Eredivisie-niveau’

Vader Van Persie denkt dat zijn zoon nú al mee kan op Eredivisie-niveau. “Ik denk het wel, ik geloof in hem. Alleen wat ik ook wel mooi vind: Shaqueel is Shaqueel en heeft zijn eigen pad en zijn eigen dromen. Ik ben toevallig zijn vader, maar uiteindelijk wil hij bij Feyenoord doorbreken. Dat is toch hartstikke mooi?”, sluit de voormalig spits, die 122 duels in het shirt van de Rotterdammers speelde.

