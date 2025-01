Robin van Persie keert voor prachtig moment terug in De Kuip

Shaqueel van Persie heeft zijn aflopende contract bij Feyenoord verlengd, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. De zoon van Robin van Persie ligt nu tot medio 2028 vast in Rotterdam-Zuid.

Feyenoord heeft donderdag bevestigd dat Van Persie ook de komende jaren in Rotterdam zal spelen. De achttienjarige spits beschikte in De Kuip nog over een verbintenis tot komende zomer, maar zal dus niet transfervrij vertrekken. Waar de zoon van sc Heerenveen-trainer Van Persie twee seizoenen geleden regelmatig het net wist te vinden bij Onder 17, kampt hij de afgelopen twee jaar regelmatig met blessures. Dit seizoen staat de teller daardoor pas op vier duels in alle competities, waarin hij twee keer trefzeker was.

Ondanks de vele blessures voor Van Persie, spreekt Feyenoord op deze manier toch vertrouwen uit in de jonge aanvaller. Donderdag mocht hij in De Kuip zijn handtekening zetten onder een nieuwe verbintenis, wat hij deed in het bijzijn van zijn vader. Van Persie senior speelde in zijn loopbaan 122 duels voor Feyenoord, waarin hij 46 keer scoorde en zestien assists gaf. Na enkele seizoenen als jeugdtrainer vertrok de 102-voudig international naar Heerenveen om voor het eerst hoofdtrainer te worden.

Van Persie werkt hard om te slagen bij Feyenoord

De jonge Van Persie is dolgelukkig zijn nieuwe contract getekend te hebben. “Het geeft mij een trots gevoel dat ik ook de komende seizoenen het shirt van Feyenoord mag dragen”, vertelt hij in gesprek met de clubkanalen. “Ik voel vanuit de club veel vertrouwen en ben op Varkenoord iedere dag keihard aan het werk om mijn doelen te verwezenlijken.”

