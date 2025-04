SC Heerenveen drukt Willem II verder in degradatiemoeras

Met een 3-1 overwinning heeft SC Heerenveen de degradatiezorgen van Willem II verder vergroot. In een goede eerste helft zorgden doelpunten van Ion Nicolaescu en Sam Kersten voor een 2-0 voorsprong. Na het doelpunt van Jesse Bosch leken de Tilburgers nog even hoop te krijgen, maar door een eerdere treffer van Ilias Sebaoui was toen al geen sprake meer van.

Nadat hij vorige week zijn eerste duel als coach van de Friezen verloor, hoopte Robin Veldman bij zijn eerste thuiswedstrijd een overwinning te boeken. Zijn ploeg staat op plaats elf, maar het gat met een play-off plek voor de Europa Conference League bedraagt slechts één punt. Tegenstander Willem II staat op een plek die recht geeft op de play-offs, maar wel de play-offs voor promotie/degradatie. De Tilburgers zijn na een goed begin van het seizoen ver weggezakt en snakten naar een goed resultaat. Peter Maes koos wegens de schorsing van Kyan Vaesen voor Jeremy Bokila in de spits, waar die positie bij de opponent door Nicolaescu ingevuld werd.

Een paar directe Heerenveen-aanvallen leverden al snel een tweetal kansen op voor de Moldavische spits, maar deze waren nog niet aan hem besteed. Driemaal bleek echter scheepsrecht: na een goede aanname en breedtepass van de teruggekeerde Luuk Brouwers schoot de 26-jarige international raak. Het was een attractieve beginfase, waarin beide ploegen aan één handige beweging of verzorgde pass genoeg hadden om aanzienlijke ruimtes te vinden. Zodoende vloog het spel in rap tempo op en neer, maar waar de thuisploeg het doel van Thomas Didillon-Hödl meermaals onder vuur nam, lukte het de Tilburgse bezoekers niet om Andries Noppert te testen.

De vijfvoudig international leek na een handige spelhervatting in geslagen positie te staan, maar zag tot zijn geluk dat Patrick Joosten wild over kopte. De bezoekers hadden inmiddels bijna niets meer in de melk te brokkelen met slordig en apathisch spel. Ballen kwamen vaker niét aan dan wel, terwijl er in verdedigend opzicht maar zelden ingegrepen werd. Zodoende kon de thuisploeg, waarbij het flankspel nog steeds te wensen overliet, kans op kans stapelen. Bij rust had Heerenveen vijftien kansen genoteerd, waardoor het ook geen verrassing was dat het geen 1-0 meer stond.

De doelpuntenmaker was echter wel een grote verrassing. Nadat Brouwers een kopbal van Jahanbakhsh op de paal schoot, was het namelijk de attente Kersten die raak schoot. In zijn 208 duels op profniveau was de verdediger nog niet eerder trefzeker. In de tweede helft had de 27-jarige verdediger weinig te doen, maar lukte het Heerenveen ook minder om te voetballen. Aan de bal was het spel van Willem II nog steeds van een zeer matig niveau, maar in de verdediging waren de Tilburgers iets doortastender geworden.

Zo zakte de amusementswaarde van het duel terug, totdat de thuisploeg na een minuut of twintig opeens gevaarlijk werd via Espen van Ee. Didillon-Hödl had op zijn poging nog een antwoord, maar kon de getoucheerde poging van Sebaoui niet keren. Even later deed Willem II via de vrijstaande Jesse Bosch iets terug, waarmee de hoop terugkeerde in de Tilburgse harten. Tommy St. Jago maakte met een lage kopbal bijna de aansluitingstreffer, maar zag zijn poging net langs de verkeerde kant van de paal verdwijnen. Dichterbij kwamen de bezoekers in haar dreigende slotoffensief niet, waardoor de aansluiting met de veilige plaatsen verder uit het zicht verdwijnt. Heerenveen stijgt met stip naar plaats acht.

