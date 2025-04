'Hoe moet ik juichen?!' - Sensatie in de Eredivisie: eerste goal in 208 wedstrijden

Een zeer verrassende doelpuntmaker in de competitiewedstrijd tussen sc Heerenveen en Willem II. Verdediger van Heerenveen kwam voor het eerst in zijn carrière tot scoren.

In de 32ste minuut van de wedstrijd kon Kersten van dichtbij binnenschieten, nadat een schot van Luuk Brouwers op de paal was beland. Voor de 27-jarige Kersten was het zijn eerste doelpunt in 208 competitiewedstrijden. Hij speelde voor vrijdag 74 competitieduels voor FC Den Bosch, 110 voor PEC Zwolle en 23 voor Heerenveen, verspreid over de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie, maar had daarin nooit gescoord.

Kersten zorgde voor de 2-0 tegen Willem II, nadat Ion Nicolaescu de score al had geopend in de elfde minuut. Commentator Mark van Rijswijk van ESPN zag dat Kersten zelf ook verbaasd leek door zijn doelpunt en zich aanvankelijk geen houding wist te geven. De verdediger stak zijn armen haast verontschuldigend omhoog, maar juichte wel uitbundig toen het besef van het doelpunt doordrong.

“Sam Kersten weet niet wat hij moet doen! Want dit is zijn eerste ooit”, zei Van Rijswijk. “208 wedstrijden gespeeld in competitieverband en nu scoort hij een keer. Hij lijkt zo te juichen van: ‘Wat moet ik? Scoren doe ik nooit!’ Na meer dan 200 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie heeft hij zijn eerste doelpunt te pakken.”

Anco Jansen, als analist aanwezig bij ESPN, zei in de pauze: "Het grappige is: als ik voetbal zit te kijken, wordt hij altijd in beeld genomen bij een standaardsituatie. Alsof hij elk seizoen vijf ballen binnenkopt. Maar dit dus zijn eerste. Het is geen heel goede aanvallende kopper, maar deze vanaf een meter rondt hij wel af."

Het eerste profdoelpunt ooit van Sam Kersten 😱#HEEWIL — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2025

