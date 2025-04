LIVE Eredivisie | sc Heerenveen en Willem II maken opstellingen bekend, aftrap om 20.00 uur

SC Heerenveen en Willem II nemen het vrijdagavond in het Abe Lenstra Stadion tegen elkaar op in de Eredivisie. Het duel begint om 20.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

SC Heerenveen staat na 27 speelronden op een elfde plaats met 31 punten en mikt nog op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Tegenstander Willem II is na de winterstop in de neerwaartse spiraal terechtgekomen en moet serieus reken houden met play-offs om promotie/degradatie. De ploeg van trainer Peter Maes is terug te vinden op een zestiende plaats met 24 punten.