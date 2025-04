Yolanthe hekelt pesterijen Xess Xava (9): 'Hij bepaalt zelf hoe hij eruitziet'

Yolanthe Cabau is diep geraakt door opmerkingen die soms worden gemaakt over Xess Xava, het zoontje dat ze samen met Wesley Sneijder heeft. Op sociale media worden met regelmaat ongevraagde en ongepaste opmerkingen gemaakt over het uiterlijk van de negenjarige jongen.

Opmerkingen als ‘wat een mooi meisje!’ en ‘is dat je dochter?’ worden met regelmaat gemaakt over Xess Xava, met name vanwege zijn volle haardos. Volgens Yolanthe heeft haar zoon zelf gekozen voor zijn lange haar. Hij vindt het mooi en voelt zich er goed bij, verzekert de columniste van Kek Mama op de website van het magazine.

Voor Yolanthe is de maat inmiddels vol. Ze vindt dat haar zoontje beter verdient. ”Hij mag lekker zelf bepalen hoe hij eruitziet”, zegt de ex van Wesley Sneijder. Yolanthe vertelde eerder al dat haar zoontje in Nederland werd gepest door twee meisjes omdat hij lang haar heeft. Zijn moeder moedigde hem aan om trots te zijn op wie hij is.

Na dat openhartige bericht volgden veel lieve reacties. “Mijn dm (persoonlijke berichten, red.) stroomt vol met zoveel lieve berichten. Dat had ik niet zien aankomen. Dank jullie wel! Alleen maar liefde”, zei Yolanthe toen.