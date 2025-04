Kritiek op KNVB vanwege beladen wedstrijd op laatste speeldag seizoen

laat donderdagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN een opmerkelijk geluid horen over het speelschema van de Eredivisie. De oud-voetballer en analist suggereert dat de KNVB de Brabantse derby tussen NAC Breda en Willem II niet op de laatste speeldag van het seizoen had moeten inplannen.

In Voetbalpraat wordt er donderdagavond gesproken over de benarde positie waarin Willem II momenteel zit. De Tilburgers staan zestiende, met 24 punten uit 27 duels. Mocht Willem II het seizoen eindigen als nummer zestien, dan neemt het na het reguliere seizoen deel aan de play-offs om promotie naar en degradatie uit de Eredivisie.

Op de laatste speeldag wacht voor Willem II een pikante wedstrijd: een uitduel bij aartsrivaal NAC. “Dat vind ik trouwens wel bijzonder, zo’n derby op het eind. Of ligt dat aan mij?”, werpt Van Polen op. Collega-analist Kees Luijckx reageert verbaasd: “Dat kan een wedstrijd zijn waar er nog voor alles te spelen is.”

“Dat is best wel bijzonder toch? Zo’n derby op het eind?”, vraagt Van Polen zich af. Luijckx: “Wil je zeggen dat de KNVB daar rekening mee moet houden?”

Een goed onderbouwde reactie van Van Polen blijft uit, maar duidelijk is dat het clubicoon van PEC Zwolle liever had gezien dat de KNVB NAC - Willem II op een ander moment in het seizoen had ingeroosterd. “Nee, maar meer vanuit het speelschema… Dat de KNVB zo’n derby, best wel een beladen derby, op de laatste speeldag neerzet…”

Luijckx vindt het juist goed dat er op de laatste speeldag nog wedstrijden worden gespeeld van enig belang. “Voor hetzelfde geld was er niets meer om voor te spelen”, zegt de oud-middenvelder.

Van Polen: “Nu kan NAC Willem II wel veel pijn doen in zo’n laatste wedstrijd.”

Luijckx: “Moet je daar rekening mee houden?”

Van Polen: “Ja, ik vond het wel bijzonder toen ik dat speelschema zo zag.”

Luijckx: “Zo’n wedstrijd doet er altijd om, toch?”

Van Polen: “Ja, maar dan nog… Dat sentiment ligt al zo gevoelig daar…”

Luijckx: “Juist omdat er vaak niets meer om voor te spelen is op zo’n laatste speeldag. Zo’n wedstrijd moet er echt toe doen. Stel dat Willem II straks zestiende staat en geen kant meer op kan, en dat NAC veilig is. Dan is er niks meer om voor te spelen. Dat zou zonde zijn.”

Van Polen: “Maar stel dat het die wedstrijd misgaat voor Willem II, dat is dan nog zoveel meer beladen.”

Luijckx: “Jazeker, maar dat is toch juist mooi?”

Vervolgens wordt de discussie afgekapt door presentator Wouter Bouwman.

