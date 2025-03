Luciano Valente walgt van tegenstander: ‘Een hele vervelende vent, een matig ventje’

heeft zaterdagavond na het uitduel van FC Groningen bij NAC Breda (1-1) uitgehaald naar tegenstander . De aanvaller van FC Groningen noemt de verdediger van NAC voor de camera van ESPN ‘een heel vervelende vent’ en ‘een matig ventje’.

FC Groningen stapte zaterdagavond met een kater van het veld in Breda. De noorderlingen leidden lang met 0-1, maar moesten in de 98ste minuut van de wedstrijd toch nog de gelijkmaker van Clint Leemans incasseren vanaf de strafschopstip. FC Groningen stond op dat moment al met een man minder op het veld, want Tika de Jong was in minuut 82 met tweemaal geel van het veld gestuurd door scheidsrechter Alex Bos.

LEES OOK: Grote ergernis om NAC-Groningen: 'Intens vervelend, wat een wangedrag'

De Jong ging op de helft van NAC met een hoog been in op een tegenstander, waarna Bos de 22-jarige middenvelder van FC Groningen met zijn tweede gele kaart van de wedstrijd van het veld stuurde. “Er zijn wat dingen in de wedstrijd gebeurd waar we het niet mee eens waren”, zegt Valente na afloop in gesprek met Hans Kraay junior. “We waren het niet eens met bepaalde situaties van de scheids.”

Valente wijst desgevraagd op de rode kaart die De Jong kreeg. “De rode kaart van Tika vinden we wel heel makkelijk. Ik bedoel, Kemper maakt zeven of acht overtredingen in de wedstrijd en krijgt pas bij de laatste beuk een gele kaart. Tika maakt twee overtredingen en dan weet de scheidsrechter de kaart zo omhoog te steken. Dat vinden we heel makkelijk”, aldus de aanvaller, die vervolgens nog een sneer uitdeelt aan Kemper: “Die Kemper is sowieso een hele vervelende vent, moet ik zeggen. Ik hoef daar verder niet helemaal op in te gaan, maar ik vind het een matig ventje.”

Luciano Valente is niet te spreken over Boy Kemper 😶



“Matig ventje vind ik het.” #nacgro — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2025

