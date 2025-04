NAC zorgt richting Ajax voor verbijstering bij de eigen supporters: ‘Dat vind ik best bijzonder’

NAC Breda heeft nogal wat wenkbrauwen doen fronsen met de voorbeschouwing op het bezoek aan Ajax van komende zondag. De huidige nummer dertien van de Eredivisie is louter positief over de koploper van de Eredivisie en schrijft bijzonder lovende woorden over de komende tegenstander. NAC-supporters kunnen hun eigen club niet helemaal volgen en vragen zich af wat de ‘strategie’ achter het artikel is.

Ajax leeft op een roze wolk toe naar het thuisduel met NAC. De Amsterdammers zegevierden afgelopen zondag met 0-2 tegen PSV en vergrootten hun voorsprong op de concurrent uit Eindhoven daarmee tot liefst negen punten. Ze kunnen zondagmiddag in eigen huis een volgende stap zetten richting de titel, maar dan moet er natuurlijk wel gewonnen worden van NAC. De ploeg uit Breda heeft eerder dit seizoen al laten zien te kunnen winnen van Ajax. In augustus verraste de promovendus vriend en vijand door op eigen veld met 2-1 te winnen van de recordkampioen.

Er is echter een groot verschil tussen het Ajax van toen en het Ajax dat over drie dagen aan de aftrap verschijnt. Dat schrijft NAC ook in de voorbeschouwing op de onderlinge ontmoeting. “Ten aanzien van de heenwedstrijd is er enorm veel veranderd in de Ajax-selectie. Allereerst heeft de technische staf er een heuse puntenmachine van gemaakt die nauwelijks tegengoals krijgt. Anderzijds wordt er in de eigen Johan Cruijff ArenA louter positief resultaat geboekt dit seizoen. Geen enkele Eredivisieploeg wist er te winnen”, zo klinkt het.

Kritiek vanuit de eigen achterban

NAC schrijft verder dat Ajax ‘met dominant voetbal opnieuw zinspeelt op het landskampioenschap’ en gezien de verschillende doelpuntenmakers in de groep ‘laat zien vanuit veel posities op het veld levensgevaarlijk’ te zijn. Opmerkelijke teksten van een competitiegenoot, dat zondag dus te gast is in de Johan Cruijff ArenA. Zo denken enkele supporters van NAC er ook over, blijkt uit de reacties op X. “Hi Perry, ik ben een vakgenoot maar ik kom er niet uit, dus maak me alsjeblieft los: wat is in hemelsnaam de strategie achter de framing en schrijfstijl van deze rubriek dit seizoen?”, zo richt iemand zich tot Perry Hendriks, manager Marketing & Media in Breda. “Hier staat dus gewoon: ‘wij weten dat we gaan verliezen, maar zij moeten er wel hun best voor doen’. En dat vind ik best bijzonder”, zo schrijft een ander.

Een supporter vraagt zich af of het mogelijk is ‘om het iets meer vanuit het perspectief van NAC te schrijven en iets minder gericht op de verheelijking van de tegenstander’. “Of mogen we binnenkort op de website van Ajax een soortgelijk stuk over NAC verwachten?”, klinkt het cynisch. NAC stelt zelf ‘de huid zo duur mogelijk te willen verkopen’ in Amsterdam. De ploeg van trainer Carl Hoefkens zal van goeden huize moeten komen om een positief resultaat mee te nemen uit de hoofdstad. Niet alleen omdat Ajax dit seizoen nog ongeslagen is in eigen huis, maar ook omdat NAC zelf al tijden niet heeft gewonnen. Dat lukte voor het laatst op 19 januari, toen FC Twente met 2-1 werd verslagen. Nadien speelde het vijf keer gelijk en werd er drie keer verloren, waaronder met 5-0 van RKC Waalwijk. NAC staat momenteel dertiende, met zes punten meer dan nummer zestien Willem II, tevens de grote rivaal.

Zou het mogelijk zijn om het iets meer vanuit het perspectief van NAC te schrijven en iets minder gericht op de verheerlijking van de tegenstander? Of mogen we binnenkort op de website van Ajax een soortgelijk stuk over NAC verwachten? — Rbull (@Rbull076) April 3, 2025 Chat gpt is wel druk met onze voorbeschouwingen? — broekvandenluukkk (@luukvandenbroek) April 3, 2025 Hier staat dus gewoon: "wij weten dat we gaan verliezen, maar zij moeten er wel hun best voor doen" en dat vind ik best bijzonder. https://t.co/mrvB3JHKJv — Steven van Beek (@steven_vbeek) April 3, 2025 Hi Perry @helskabaal , ik ben een vakgenoot maar ik kom er niet aan uit, dus maak me alsjeblieft los: wat is in hemelsnaam de strategie achter de framing en schrijfstijl van deze rubriek dit seizoen?#NACpraat https://t.co/SwsG3PYAt9 — Bas (@basboomaars) April 3, 2025 Wie schrijft deze voorbeschouwingen? De tekst is een aaneenschakeling van ongemakkelijke taalkronkels — Gerard Oosterkamp (@GerOosterkamp) April 3, 2025

