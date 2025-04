Ajax moet vrezen: ‘Wij wachten op Farioli’

Francesco Farioli zal in de nabije toekomst hoe dan ook trainer worden in de Serie A, zo stelt Filippo Conticello van La Gazzetta dello Sport in gesprek met het Algemeen Dagblad. De naam van de trainer van Ajax valt volgens de journalist bij vrijwel elke Italiaanse club die komende zomer aan een nieuwe trainer denkt.

Farioli werd afgelopen zomer door Ajax aangesteld als nieuwe trainer. De Italiaan moest ervoor zorgen dat Ajax zich na een dramatisch jaar weer zou verzekeren van deelname aan de Champions League. Zeven wedstrijden voor het einde van de Eredivisie overtreft Farioli alle verwachtingen en is hij met een voorsprong van negen punten op het kwakkelende PSV hard op weg naar het landskampioenschap.

Hoewel de oefenmeester het in de Johan Cruijff ArenA dus uitstekend doet, is er in de Italiaanse media nauwelijks aandacht voor zijn prestaties. “Dat betekent niet dat we hem niet volgen”, geeft Conticello aan. “Farioli is jong en heeft tot nu toe overal succes waar hij werkt. Dat maakt hem speciaal.” Toch blijven de prestaties in de Eredivisie een beetje onder de radar in Italië, omdat de Nederlandse competitie niet als topcompetitie wordt gezien. Daarom werd het Europa League-duel met Lazio gezien als het ‘weegmoment’ van Farioli in Italië, maar Ajax ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen de Romeinen.

Hoewel de prestaties van Farioli dus bij de Italiaanse media niet heel erg onder de loep liggen, is dat bij Serie A-clubs een ander verhaal. Zo heeft de trainer in de voorbije maanden gesproken met AS Roma, terwijl ook Fiorentina en Atalanta hem op het lijstje zouden hebben. “Er vinden in Italië veel mutaties plaats komende zomer. En vrijwel overal valt zijn naam”, legt Conticello uit. “Als het dit jaar niet wordt, dan zal hij later trainer in de Serie A worden. Hoe dan ook: we wachten op Farioli.” Mocht een van de clubs uit de Serie A met Farioli aan de haal willen gaan, zou hij voor een bedrag van om en nabij vijf miljoen euro opgepikt kunnen worden bij Ajax.

