NAC komt drie dagen voor duel in Amsterdam met zeer bijzondere teksten over Ajax

Ajax verloor dit seizoen pas twee keer in competitieverband en gaat inmiddels al bijna twee maanden aan de leiding in de Eredivisie, maar het gebeurt niet vaak dat een tegenstander vol lof is over de ploeg van trainer Francesco Farioli. NAC daarentegen deelt in de aanloop naar de onderlinge ontmoeting van komende zondag enorm veel complimenten uit aan de huidige koploper. Volgens de formatie uit Breda ‘zinspeelt Ajax met dominant voetbal opnieuw op het landskampioenschap’ en is de volgende tegenstander ‘vanuit veel posities op het veld levensgevaarlijk’.

Ajax werkt met ontzettend veel zelfvertrouwen toe naar het thuisduel met NAC. De Amsterdammers speelden in de laatste wedstrijd voor de recente interlandperiode weliswaar nog moeizaam gelijk tegen AZ, maar boekten afgelopen zondag een overtuigende overwinning op PSV. Ajax won in het Philips Stadion met 0-2, vergrootte de voorsprong op de concurrent uit Eindhoven daarmee tot negen punten én zette een grote stap richting de eerste landstitel sinds 2022. Dat is NAC natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. “Ajax won afgelopen zondag nog vol overtuiging de topper tegen de laatste concurrent PSV in Eindhoven met 0-2. Met dominant voetbal zinspeelt de ploeg van de Italiaanse trainer Farioli opnieuw op het landskampioenschap”, zo schrijft NAC in een voorbeschouwing op de ontmoeting van zondag.

Ajax krijgt veel complimenten vanuit Breda

Ajax heeft in de thuiswedstrijd tegen NAC nog wat recht te zetten. In de tweede competitiewedstrijd van dit seizoen ging het op bezoek in Breda namelijk mis voor de hoofdstedelingen. Drie dagen na de spectaculaire return tegen Panathinaikos in de voorronde van de Europa League had Farioli zijn elftal op veel plekken gewijzigd. Zonder succes, want Ajax leed op bezoek bij de promovendus een pijnlijke 2-1 nederlaag. Maar die dateert inmiddels van lang en gevoelsmatig zelfs héél lang geleden. “Ten aanzien van de heenwedstrijd (2-1 winst voor NAC) is er enorm veel veranderd in de Ajax-selectie. Allereerst heeft de technische staf er een heuse puntenmachine ven gemaakt die nauwelijks tegengoals krijgt. Anderzijds wordt er in de eigen Johan Cruijff ArenA louter positief resultaat geboekt dit seizoen. Geen enkele Eredivisieploeg wist er te winnen”, zo schrijft NAC.

De club uit Breda weet ook dat veel spelers die in de ‘heenwedstrijd’ aan de aftrap verschijnen, zondag waarschijnlijk op de bank zitten of er zelfs helemaal niet bij zijn. Waar in de uitwedstrijd tegen NAC spelers zoals Dies Janse, Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen nog een basisplaats hadden bij Ajax, zijn zij inmiddels vervangen door ‘sterkhouders’ als Jordan Henderson en Davy Klaassen, zo klinkt het. NAC deelt vervolgens een compliment uit aan Daniele Rugani. De huurling van Juventus heeft weliswaar geen basisplaats kunnen veroveren bij Ajax, maar toont zich een stabiele factor als Farioli hem nodig heeft. “Achterin kan voormalig Juventus-verdediger Rugani moeiteloos in het centrum de zaak dicht houden. Zelfs voormalig international Owen Wijndal kon minuten maken tegen PSV.”

Verdedigen is dit seizoen Ajax’ sterkste punt. Dat bleek ook in de kraker tegen PSV. Daarin gaf Ajax weinig weg en hield het dus opnieuw zijn doel schoon. De ploeg van Farioli incasseerde wel een tegenvaller, want Brian Brobbey kreeg zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daarom geschorst voor het duel met NAC. Maar Brobbey is bezig aan een moeizaam seizoen en volgens NAC heeft Ajax voldoende andere spelers die een doelpunt kunnen maken. “Steven Berghuis, Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim en het enorme talent Mika Godts scoren met regelmaat. Het laat zien dat dit Ajax vanuit veel posities op het veld levensgevaarlijk is”, zo klinkt het vol lof.

NAC smacht naar een zege

De ontmoeting tussen Ajax en NAC begint zondagmiddag om 16.45 uur. NAC reist - afhankelijk van de resultaten op zaterdag - mogelijk als nummer dertien van de Eredivisie af naar Amsterdam. Het elftal van coach Carl Hoefkens heeft al even niet meer gewonnen in de Eredivisie. De laatste zege dateert van 19 januari, toen er met 2-1 werd gewonnen van FC Twente. Nadien speelde NAC gelijk tegen Heracles, Feyenoord, Sparta, Almere City en FC Groningen en verloor het van PSV (3-2), RKC Waalwijk (5-0) en FC Utrecht (1-0).

