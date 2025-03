Ajax deelt PSV dreun van jewelste uit en neemt voorschot op 37ste landstitel

Ajax heeft PSV een dreun van jewelste uitgedeeld door met 0-2 te winnen in Eindhoven. De absolute kraker tussen de twee beste ploegen in de Eredivisie was op voorhand enorm belangrijk. PSV kon het gat terugbrengen naar drie punten, maar Ajax kon het op zijn beurt vergroten tot negen punten. Het is uiteindelijk het laatste scenario geworden. Ajax heeft een voorschot genomen op de 37ste landstitel.

De absolute kraker tussen PSV en Ajax was een hele belangrijke voor het kampioenschap in het Eredivisie-seizoen. De mannen van Peter Bosz hadden voorafgaand aan het duel een achterstand van zes punten op de formatie van Francesco Farioli. Met het thuisvoordeel in het Philips Stadion kregen de Eindhovenaren de perfecte kans om het gat met de Amsterdammers wat meer te dichten. Vooraf was al duidelijk dat het geen makkelijke klus zou worden voor de Brabanders.

Het begon erg rommelig in Eindhoven, waar beide ploegen fouten maakten in de opbouw. Het eerste grote gevaar had kunnen komen van Brobbey in de dertigste minuut, maar hij raakte de bal compleet verkeerd met zijn hoofd en zag zijn inzet naast de goal van Benítez belanden. Niet veel minuten later was daar Mr. 1-0 met de 0-1 voor Ajax. De Amsterdammers kregen een discutabele vrije trap op de rand van het strafschopgebied en pakten dit cadeautje dan ook met plezier uit. De bal kwam voor de voeten van Davy Klaassen, die de bal knap achter Benítez schoot.

Het begin van de tweede helft werd gekenmerkt door een enorme stormfase van PSV, met enkele scrimmages tot gevolg. Er volgde echter geen doelpunt voor de Eindhovenaren. De Ajacieden waren in de tweede helft een stuk minder aan de bal dan in de eerste helft. In de 67ste minuut verdubbelde Bertrand Traoré de marge in het zuiden van het land. Hij schoot de bal op knappe wijze in de lange hoek bij Benítez, en zo stond het 0-2.

Ajax heeft nu dus een voorsprong van negen punten op PSV en heeft daarmee een enorme stap gezet naar de 37ste landstitel.