Rafael van der Vaart weet precies wie de nieuwe spits van Ajax moet worden

Ajax won zondag met 0-2 bij PSV en lijkt daarmee een reuzenstap te hebben gezet richting het landskampioenschap. De kracht van de ploeg van Francesco Farioli zit hem dit seizoen in het collectief en de defensieve zekerheid. Het aantal gescoorde doelpunten mag wel omhoog en Rafael van der Vaart weet nog een goede spits voor Ajax.

De defensie van de Amsterdammers is dit seizoen ongekend goed: in 27 Eredivisieduels incasseerde Ajax slechts twintig tegentreffers, twaalf minder dan naaste belager PSV. Aanvallend is het toch een ander verhaal: het team van Farioli scoorde tot dusver 57 keer. Ter vergelijking: nummer twee PSV maakte 21 doelpunten meer, terwijl nummer vier Feyenoord evenveel doelpunten heeft gemaakt met een wedstrijd minder gespeeld. De Rotterdammers staan echter zeventien (mogelijk dus veertien) punten achter op Ajax.

Artikel gaat verder onder video

De koploper moet het dit seizoen vooral hebben van scorende middenvelders als Kenneth Taylor en Davy Klaassen, die beiden acht doelpunten achter hun naam hebben staan. De productie van eerste spits Brian Brobbey is duidelijk te laag. De bonkige spits staat na 1264 Eredivisieminuten op vier goals, terwijl hij er op basis van Expected Goals zeker negen gemaakt had moeten hebben.

LEES OOK: Keerzijde van naderend landskampioenschap Ajax genoemd door Van Hanegem

Bij Studio Voetbal noemt Van der Vaart een mogelijke opvolger voor Brobbey. "Die Edvardsen (Go Ahead Eagles)... Ik geloof echt dat dat een fantastische spits kan worden bij een topclub." Nadat Pierre van Hooijdonk heeft uitgesproken het eens te zijn met die mening, vervolgt Raf: "Ik denk dat Ajax de verkeerde Edvardsen heeft genomen." In de winterstop namen de Amsterdammers Oliver Edvardsen over van Go Ahead, terwijl Victor Edvardsen in Deventer bleef. De 29-jarige Zweed staat dit seizoen op zeven goals en vijf assists en kan ook als nummer tien uit de voeten.

Complimenten voor Go Ahead Eagles

Van Hooijdonk heeft sowieso veel lof voor dat wat Go Ahead dit seizoen presteert. De ploeg van Paul Simons verloor zondag weliswaar van Feyenoord in De Kuip (3-2), maar presenteert zichzelf goed. De vijfde plek ligt binnen handbereik en op 21 april spelen de Eagles de bekerfinale tegen AZ. "Ik geniet al het hele seizoen van Go Ahead. Als je budget meeneemt in je afweging, vind ik dat zij het beste voetbal van Nederland spelen. Zo superdynamisch. Écht modern voetbal.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗

👉 De wedstrijd PSV - Ajax heeft een voor Ajax vervelend staartje gekregen. 🔗

👉 Jorrel Hato heeft in zijn persoonlijke leven een investering gedaan van liefst 1.500.000 euro. 🔗

👉 Als Ajax zich heeft verzekerd van Champions League-voetbal, zal de club groot nieuws naar buiten brengen. 🔗

👉 Mika Godts wees concurrent van Ajax driemaal af. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax." 🔗