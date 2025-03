Keerzijde van naderend landskampioenschap Ajax genoemd door Van Hanegem

In het verleden betekende een landskampioenschap in de Eredivisie vaak dat de beste spelers van het betreffende team door buitenlandse club werden opgepikt. Willem van Hanegem verwacht echter niet dat dat deze zomer bij Ajax het geval zal zijn.

Van Hanegem verbaasde zich voorafgaand aan PSV - Ajax aan hoeveel Ajacieden nerveus waren voor de topper. Dat bleek achteraf nergens voor nodig. De ploeg van Francesco Farioli bleef fier overeind en stapte uiteindelijk met een 0-2 overwinning van het veld in Eindhoven. "Voor Ajax was dit een belangrijke wedstrijd, maar op voorhand niet de allermoeilijkste", schrijf Van Hanegem in het Algemeen Dagblad. "Als ze met de handrem aangetrokken kunnen spelen, voelen ze zich prima. Als neutrale kijker hoop je op een stormachtige start van PSV, maar eigenlijk zag je vanaf de eerste seconde al dat het niets zou worden."

Artikel gaat verder onder video

Volgens de oud-voetballer was dit een heel andere wedstrijd dan PSV - Ajax-affiches in het verleden. De speelstijl speelt daarbij een grote rol. "Luuk de Jong had in het verleden vaak gescoord tegen Ajax, maar dat was tegen een ploeg die zelf risico’s durfde te nemen. Dat deed Ajax niet en met zes punten voor in de eindfase van de competitie was dat ook helemaal niet nodig."

PSV onder hoogspanning na verlies tegen Ajax: 'Ingrepen lijken onvermijdelijk, harde evaluatie is nodig'

Van Hanegem weet dat Ajax met een voorsprong van negen punten op PSV kampioen zal worden, hoe gek dat ook klinkt na het rampseizoen 2023/24. "Voor de titel is het nu aftellen. Het tussenjaar heeft een kampioenschap opgeleverd en de miljoenen stromen weer binnen." Toch zit er volgens Van Hanegem een keerzijde aan het succes. "Ik verwacht overigens niet dat clubs uit de grote competities massaal komen winkelen in Amsterdam. Dat zou me ook verbazen. Het is een teamprestatie waarin de spelers na balverlies meteen als een bezetene achter de bal komen. Individuele hoogstandjes zijn zeldzaam, maar dat zal ze op dit moment een zorg zijn." Spelers als Jorrel Hato en Kenneth Taylor kunnen wel op interesse van buitenlandse clubs rekenen, maar verder lijken er inderdaad weinig clubs in de markt te zijn voor spelers van Ajax.

