Teruglezen: Zo verliep de zaterdagavond met een nieuw succes voor Krüzen en een drama voor Ajax

De interlandbreak zit er weer op, en dus is het weer tijd voor Eredivisievoetbal met op zaterdag direct vijf wedstrijden op het programma. Koploper PSV bijt vanmiddag het spits af met een uitwedstrijd bij NAC Breda, later op de avond neemt Ajax het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Excelsior. In dit liveblog blijf je de hele zaterdag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Eredivisie!

Eredivisieprogramma zaterdag 22 november

🕠 16.30 uur: NAC Breda - PSV (0-1)

🕖 18.45 uur: Ajax - Excelsior (1-2)

🕖 18.45 uur: FC Volendam - FC Twente (1-1)

🕘 21.00 uur: Heracles Almelo - Go Ahead Eagles

🕘 21.00 uur: Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard