Teruglezen: Zo verliep de zaterdagavond met een nieuw succes voor Krüzen en een drama voor Ajax

Hendrie Kruzen
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate
22 november 2025, 23:00   Bijgewerkt: 23:12

De interlandbreak zit er weer op, en dus is het weer tijd voor Eredivisievoetbal met op zaterdag direct vijf wedstrijden op het programma. Koploper PSV bijt vanmiddag het spits af met een uitwedstrijd bij NAC Breda, later op de avond neemt Ajax het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Excelsior. In dit liveblog blijf je de hele zaterdag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Eredivisie!

Eredivisieprogramma zaterdag 22 november

🕠 16.30 uur: NAC Breda - PSV (0-1)
🕖 18.45 uur: Ajax - Excelsior (1-2)
🕖 18.45 uur: FC Volendam - FC Twente (1-1)
🕘 21.00 uur: Heracles Almelo - Go Ahead Eagles
🕘 21.00 uur: Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard

LIVE: Eredivisie zaterdag 22 november

6u geleden

22:59

90+5' - Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (4-2)

Einde wedstrijd in Almelo. Heracles wint met 4-2 en draagt de rode lantaarn over aan Telstar, dat zondag nog wel aantreedt tegen FC Utrecht.

6u geleden

22:57

⚽ 90+3' - Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (4-2)

4-2! Kulenovic bepaalt de eindstand. De spits loopt zich goed vrij en promoveert een pass van Hrustic tot assist. Hij scoort nu in drie Eredivisie-duels op rij. 

6u geleden

22:54

90' - Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (3-2)

"Hendrie Krüzen, we worden kampioen!", zingen de optimistische Heracles-supporter, die de vierde (!) zege in evenzoveel wedstrijden ruiken onder Krüzen. Het kampioenschap is nog ver weg, maar Heracles verlaat met een zege wel de laatste plek. Nog vier minuten blessuretijd te gaan.

6u geleden

22:52

90+4' - Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard (1-1)

Einde wedstrijd op Het Kasteel. Sparta en Fortuna spelen met 1-1 gelijk. Aan het gezicht van Maurice Steijn is te zien dat hij hier niet blij mee is. 

6u geleden

22:51

90+3' - Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard (1-1)

Bijna! Invaller Santos krijgt dé kans om Sparta de overwinning te bezorgen, maar schiet naast de kruising.

6u geleden

22:49

85' - Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (3-2)

In Almelo is er na de rode kaart weinig meer gebeurd, afgezien van een hoop wissels. De tijd tikt weg in het voordeel van Heracles. 

6u geleden

22:45

86' - Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard (1-1)

7u geleden

22:34

🟥 69' - Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (3-2)

Rood! Het gaat van kwaad tot erger voor Go Ahead. James pakt zijn tweede gele kaart nadat hij een Almelose uitbraak stopt. Zijn overtreding op Limbombe wordt hem fataal. 

7u geleden

22:32

74' - Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard (1-1)

Doelpoging van Duijvestijn: zijn harde schot gaat net naast. Komt er nog een winnaar in Rotterdam?

7u geleden

22:31

73' - Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard (1-1)

De VAR kijkt naar een mogelijke handsbal van Pinto, maar vindt het niet voldoende voor een strafschop. We gaan door. 

7u geleden

22:25

61' - Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (3-2)

Na een ingestudeerde vrije trap, die doet denken aan die van Nederland tegen Argentinië in 2022, heeft Kulenovic te veel tijd nodig om te scoren. 

7u geleden

22:18

⚽ 54' - Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (3-2)

Met de hak! Nu is het Heracles dat een achterstand omdraait. Hornkamp scoort met een hakbal als de bal bij hem terechtkomt na een corner.  

7u geleden

22:17

58' - Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard (1-1)

Grote kans voor Sparta. Mito kan het niet geloven: Branderhorst keert zijn kopbal, via de lat. 

7u geleden

22:16

⚽ 52' - Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (2-2)

2-2 in Almelo! En weer is het Mirani. De captain kopt binnen via de onerkant van de lat, na een scherpe voorzet van Ould-Chikh.

7u geleden

22:14

⚽ 56' - Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard (1-1)

1-1! Na een hoekschop belandt de bal voor de voeten van Sierhuis, die van dichtbij dankbaar profiteert. 

NAC - PSV

NAC Breda
0 - 1
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
13
4
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

