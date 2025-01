Te Kloese bevestigt interesse Feyenoord in Gómez, maar noemt belangrijke reden om nog niet te handelen

Feyenoord heeft inderdaad interesse in van Sporting Braga, zo laat algemeen directeur Dennis te Kloese weten aan Voetbal International. Toch weet de bestuurder nog niet of de Rotterdammers überhaupt wel een rechtsback gaan halen.

Het Algemeen Dagblad kwam donderdagochtend met het nieuws dat Feyenoord in Gómez de ideale aanwinst voor de rechtsbackpositie ziet. De Rotterdammers moeten het de komende periode stellen zonder Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop, die beiden met blessures kampen. Daarmee is Givairo Read de enige rechtsback in de selectie, maar die is niet ingeschreven voor de competitiefase van de Champions League. Maandag kwam naar buiten dat Feyenoord het halen van een nieuwe rechtsback daarom had bestempeld tot hoogste prioriteit.

Uit navraag van VI bij Te Kloese blijkt dat Gómez inderdaad op het lijstje staat bij Feyenoord. Toch stelt de bestuurder dat er geen sprake is van verregaande onderhandelingen over de Spanjaard. Zelfs de vraag of Feyenoord sowieso een rechtsback gaat halen, kan Te Kloese niet volmondig met ‘ja’ beantwoorden.

Dat heeft alles te maken met de ontwikkeling van Read. De jonge verdediger krijgt door de absentie van Lotomba en Nieuwkoop veel speeltijd, waarin hij grote stappen weet te zetten. De roep van Brian Priske om een rechtsback is daarom afgenomen. Ook vrezen de Rotterdammers dat de komst van een nieuwe rechtsback de ontwikkeling van Read in de weg gaat zitten.

Nottingham Forest gaat een nieuwe poging wagen om Santiago Giménez over te nemen van Feyenoord.