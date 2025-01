Premier League-sensatie meldt zich voor Santiago Giménez, die nu een andere status heeft

Nottingham Forest gaat een nieuwe poging wagen om over te nemen van Feyenoord, zo weet de Mexicaanse journalist Oscar Mendoza. Daarnaast heeft ook Fulham belangstelling voor Giménez, maar om financiële redenen kunnen de Londenaren voorlopig niet toeslaan.

Giménez staat al langer op het verlanglijstje van Nottingham Forest, de huidige nummer drie van de Premier League. Afgelopen zomer hadden the Tricky Trees meer dan dertig miljoen euro over voor de spits en de clubs waren er al uit. Giménez trok zelf de stekker uit de deal: hij verkoos een nieuw seizoen in Rotterdam boven een avontuur bij Nottingham Forest.

Artikel gaat verder onder video

Giménez had toen echter niet kunnen voorzien hoe goed Nottingham Forest zou presteren in de Premier League. Hij had zich vermoedelijk ingesteld op degradatievoetbal, maar na negentien gespeelde wedstrijden staat Nottingham Forest op een verrassende derde plaats. Als de club zich weer meldt in Rotterdam, kunnen de prestaties van dit seizoen in ieder geval worden aangehaald om de Mexicaan te overtuigen.

LEES OOK: Arne Slot omhelst speler die hij nog kent van Feyenoord

Andere status voor Giménez

Volgens journalist Mendoza is Nottingham Forest op zoek naar een spits en staat Giménez nog altijd hoog op de verlanglijst. Hij zou echter niet als eerste spits worden binnengehaald. "Ze gaan het opnieuw proberen, hoewel ze hem nu als back-up van Chris Wood zien." Het contract van Wood loopt komende zomer af, waardoor op termijn wel een basisplaats lonkt voor Giménez. “Nottingham wil een bredere selectie met het oog op Europees voetbal.”

© Imago/realtimes

Daarnaast heeft Fulham interesse, maar de komst van Giménez wordt op Craven Cottage gezien als een 'flinke financiële inspanning'. Mendoza voegt eraan toe dat er op dit moment geen concrete belangstelling is van Arsenal. "Waarschijnlijk mag Mikel Arteta deze maand wel versterking tegemoetzien, maar ze hebben andere spelers in het vizier."

Giménez nuanceert uitspraken vader

Vorige maand suggereerde de vader van Giménez dat een transfer in de lijn der verwachting ligt, maar volgens Giménez zijn de uitspraken uit de context gehaald. De spits van Feyenoord is voorlopig van plan het seizoen af te maken in Rotterdam-Zuid.

LEES OOK: 'Justin Bijlow weet genoeg na Feyenoord-trip naar Marbella'

Zijn vader liet zich eerder deze week in een interview met Récord+ uit over zijn prestaties. “Door de manier waarop hij terugkwam van zijn blessure, heeft hij de markt rondom hem weer op gang gebracht. Er zijn een aantal teams die interesse hebben in Santiago, maar ik weet niet of ze zich ook gaan melden. Santi is al tweeënhalf jaar bij de club en de club staat open te luisteren als er een bod komt”, aldus vader Christian, die er nog aan toevoegde dat het ‘het plan is om te vertrekken’. Zijn vader leek daarmee vooruit te lopen op een winterse transfer, maar volgens Giménez zelf ligt het iets genuanceerder.

“Als je het hele interview ziet, dan weet je dat hij dat niet zegt. Ze hebben het uit de context gehaald”, zo zei de doelpuntenmaker van Feyenoord tegen ESPN. “Hij zegt juist dat ik heel gelukkig ben bij Feyenoord. Maar ook dat er natuurlijk altijd interessante clubs zijn. Ik weet niet wie dat heeft gedaan, maar ze hebben die woorden uit de context gehaald.” Giménez is naar eigen zeggen voorlopig helemaal niet van plan om de deur van De Kuip achter zich dicht te trekken. “Het plan is om hier te blijven. Ik heb hier nog een contract. Daarna kan alles gebeuren. Ik kan de toekomst niet voorspellen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske begint 2025 met grote verandering

Feyenoord-trainer Brian Priske maakt werk van een goed voornemen voor het nieuwe jaar.