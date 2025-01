Arne Slot omhelst speler van Manchester United direct na laatste fluitsignaal

Arne Slot kwam zondagavond een oude bekende tegen op Anfield. De coach van Liverpool trof in het duel tegen Manchester United , met wie hij samenwerkte bij Feyenoord. Na afloop van de wedstrijd volgde een omhelzing tussen de twee, vastgelegd door Viaplay.

Malacia en Slot kennen elkaar goed, want het tweetal werkte in het verleden samen bij Feyenoord. Slot werd in 2021 aangesteld als hoofdtrainer van de Rotterdammers en op dat moment was Malacia de linksback van Feyenoord. Hij maakte een uitstekende ontwikkeling door in De Kuip en haalde samen met Slot de finale van de Conference League tegen AS Roma. Een jaar later vertrok Malacia naar Manchester United.

Die transfer is niet geworden wat Malacia ervan gehoopt had, maar de geboren Rotterdammer behoort nog steeds tot de selectie van The Mancunians. Zondagavond in het duel tegen aartsrivaal Liverpool bleef de 25-jarige voetballer de hele wedstrijd op de bank, maar na afloop volgde een ontmoeting met zijn voormalig trainer.

Met een grote glimlach op zijn gezicht liep Malacia na het laatste fluitsignaal op Slot af, met wie hij een succesvolle samenwerking had in De Kuip. Door de transfer van Malacia naar Manchester United bleef de samenwerking tussen het tweetal beperkt tot één jaar.

