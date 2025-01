'Justin Bijlow weet genoeg na Feyenoord-trip naar Marbella'

Er komt voorlopig geen nieuwe keeperswissel bij Feyenoord. gaat de tweede seizoenshelft in als eerste keus, zo weet Voetbal International. In de laatste twee wedstrijden van 2024 stond Bijlow al negentig minuten op het veld.

Feyenoord begon het seizoen met Timon Wellenreuther onder de lat. De verrassende keuze van trainer Brian Priske leidde bijna het vertrek in van Bijlow naar Southampton, maar na de medische keuring trok de Premier League-club de stekker uit de deal. Gaandeweg het seizoen heroverde Bijlow zijn basisplek, maar raakte hij geblesseerd en kreeg Wellenreuther weer de voorkeur. Toen Bijlow zich op 17 december in het bekerduel met MVV Maastricht (1-2 zege) weer mocht laten zien pakte hij zijn kans, waarna hij werd opgesteld in het verloren competitieduel met PSV (3-0).

Momenteel bereidt Feyenoord zich in Marbella voor op de tweede seizoenshelft. Onder de lat hoeven de fans geen nieuwe ingreep te verwachten. “Priske traint in formatie en dat betekent dat de contouren van zijn elftal te herkennen zijn. Justin Bijlow blijft de eerste doelman, Givairo Read is de rechtsback, ook doordat Bart Nieuwkoop in Marbella geblesseerd is geraakt en Jordan Lotomba een lange weg heeft af te leggen richting fitheid. Gernot Trauner en Dávid Hancko vormen het centrum”, schrijft Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam.

Volgens Krabbendam valt ook de rol van Calvin Stengs op: hij traint als aanvallende middenvelder. “Quinten Timber, Antony Milambo en Ramiz Zerrouki completeren bij toerbeurt het trio.” Priske is zoekende, want In-Beom Hwang is nog steeds niet fit. De Koreaan traint apart van de groep. “Santiago Giménez is eerste spits, ook al traint Ayase Ueda alweer voluit mee. Anis Hadj Moussa, met ingepakte knie, is de rechterspits, links staat Igor Paixao.”

Bijlow blikt terug op 2024

In een interview op de officiële kanalen van Feyenoord erkent Bijlow dat hij ‘blij’ is dat 2024 is afgesloten. Het was voor hem een jaar met de nodige tegenvallers. “Ik vind wel dat ik mentaal heel sterk eruit ben gekomen. Ik mag wel trots op mezelf zijn dat ik geen een keer heb opgegeven en altijd door ben gegaan”, zegt de keeper. “Tuurlijk heb ik momenten dat ik niet heel blij ben of boos ben, maar ik weet ook dat dat mij eigenlijk niets oplevert. Je kan maar beter lachen en er iets van maken. Ik probeer af en toe een dolletje te maken en alles als positief te ervaren.”

De doelman is kritisch op de prestaties van Feyenoord in de eerste seizoenshelft. “Ik denk niet dat wij tevreden mogen zijn over de eerste seizoenshelft en de plek waar wij staan”, geeft hij aan. “We hebben natuurlijk een goede periode gehad rondom de wedstrijd tegen Benfica, maar ik denk niet dat de plek goed genoeg is. In de tweede seizoenshelft moeten we beter voor de dag komen. Plek vier is niet goed en het aantal punten achterstand (tien op PSV, red.) is veel te veel, maar ook het spel was niet consistent genoeg.”

