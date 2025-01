Ergernis bij Feyenoord neemt alleen maar toe: blessure van sterspeler blijkt serieus

Het wordt puzzelen voor trainer Brian Priske van Feyenoord bij de seizoenshervatting. In de topper tegen FC Utrecht van volgende week zondag ontbreekt niet alleen de geschorste Quinten Timber, maar ook de geblesseerde sterspeler .

Timber en Hwang vormden maandenlang het middenveld van de Rotterdammers, samen met Antoni Milambo. Van het drietal is echter alleen Milambo inzetbaar in de thuiswedstrijd tegen Utrecht. Milambo sloeg zondag weliswaar de training in Marbella over, evenals Calvin Stengs en Gernot Trauner, maar zij zijn over eeen week wel beschikbaar.

Hwang ontbrak ook al in de laatste wedstrijd die Feyenoord speelde voor de winterstop, uit tegen PSV op 22 december (3-0 nederlaag). Toen werd hij vervangen door Ramiz Zerrouki. Met Calvin Stengs, Chris-Kévin Nadje en Gjivai Zechiël heeft Priske ook andere opties achter de hand voor het middenveld.

Priske zei zondag nog in een interview met ESPN dat Feyenoord dit seizoen ‘veel te veel’ blessures heeft gekend. Spelers als Ayase Ueda, Quilindschy Hartman, Santiago Giménez, Calvin Stengs, Antoni Milambo, Jordan Lotomba, Justin Bijlow, Hugo Bueno, Gijs Smal en Julián Carranza worstelden met hun fitheid. “Dat heeft natuurlijk invloed op de resultaten”, zei Priske daarover.

Wat verwacht je van Feyenoord - FC Utrecht? Laden... 58.7% Winst Feyenoord 24.6% Gelijkspel 16.7% Winst FC Utrecht 1057 stemmen

