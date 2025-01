Brian Priske begint 2025 met grote verandering

Brian Priske durft het inmiddels aan om interviews in het Nederlands te geven. De trainer van Feyenoord staat zondag ESPN te woord en spreekt voor het eerst openbaar in het Nederlands, nadat hij afgelopen zomer werd aangesteld. Toch is het nog afwachten of Priske na afloop van wedstrijden zijn interviews in het Engels of het Nederlands geeft.

“Mijn Nederlands is zeker nog niet perfect. Ik heb de eerste maanden mijn best proberen te doen, maar Engels is nog steeds veel makkelijker voor mij”, geeft hij aan. “Zeker als ik live op tv spreek en over de wedstrijd moet praten, dan heb ik iets meer vertrouwen in mezelf in het Engels. Maar voor mij is het belangrijk dat ik me probeer aan te passen en mijn best doe.”

“Ik wil aan jullie tonen dat ik me probeer aan te passen”, zegt Priske. “Maar als ik na een wedstrijd in mijn emotie zit, wat druk voel en live op tv een interview geef, en iets stoms zeg, dan staat dat ook meteen op sociale media.” Het is dus mogelijk dat hij na wedstrijden kiest voor het Engels, maar dat zal moeten blijken.

Priske is Deens, maar is de Nederlandse taal machtig door zijn verleden als speler bij KRC Genk en Club Brugge, en zijn trainerschap bij Antwerp FC, waar hij wel Nederlandstalige interviews gaf. Onlangs onthulde clubwatcher Mikos Gouka dat Priske achter de schermen Nederlands spreekt, maar ‘als de camera aan gaat’ schakelt naar het Engels.

De eerste seizoenshelft van Feyenoord kende hoogte- en dieptepunten. In de Champions League werden knappe resultaten geboekt tegen bijvoorbeeld Benfica (1-3 zege) en Manchester City (3-3), maar mede door vrij kansloze nederlagen tegen Ajax (0-2) en PSV (3-0), en puntenverlies tegen de kleinere clubs in de Eredivisie, is de landstitel ver uit zicht. Vooraf zal niemand in Rotterdam-Zuid hebben getekend voor de huidige vierde plaats op de ranglijst.

“Het kan en moet beter, maar er zijn ook genoeg goede dingen te benoemen. We hebben veel goede wedstrijden gespeeld. De tien behaalde punten in de Champions League zijn heel goed. Ik heb heel veel respect voor wat die jongens hebben neergezet”, blikt Priske terug. “In de Eredivisie hebben we ook veel goede dingen gedaan, maar hebben we te weinig punten behaald. De wedstrijd tegen PSV doet nog steeds pijn, die wedstrijd thuis tegen Ajax ook. En verder hebben we nog een aantal wedstrijden onnodig puntenverlies geleden. Het komt door verschillende factoren.”

Feyenoord wil tweede plaats en de beker

De Deen stelt verder dat Feyenoord ‘veel te veel’ blessuregevallen heeft gekend. “Dat heeft natuurlijk invloed op de resultaten. Ook hebben we sinds de zomer een ploeg met allemaal nieuwe jongens. Inmiddels kent iedereen elkaar goed.” Ondanks de achterstand van tien punten op koploper PSV sluit Priske nog niets uit. “Alles is mogelijk. Als we 51 punten halen, dan weet je het nooit. Over het kampioenschap spreek ik niet. De ambitie hier is de tweede plek, de beker en presteren in de Champions League. Het is zeker mogelijk, maar het wordt erg moeilijk. Er zijn geen makkelijke wedstrijden in de Eredivisie.”

Versterking voor Feyenoord?

Priske krijgt de vraag of hij transfers verwacht bij Feyenoord in de winter. "Dat is een goede vraag. Als de window open is, dan is alles mogelijk." Heeft de trainer zelf aangegeven versterking te willen? "Daar ga ik zeker niet met jullie over spreken. Dat is iets tussen Mark Ruijl (technisch manager, red.), Dennis te Kloese (algemeen directeur) en mij. Ik geloof zeker dat we met deze selectie de tweede plek kunnen halen."

