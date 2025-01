Stengs wil teamgenoot aanvallen, zoontje en vriendin Beau kijken toe

De training van Feyenoord in Marbella was zaterdagochtend 'niet saai', zo schrijft Rijnmond. Zo was er een akkefietje tussen en .

Bij een partijvorm liep Stengs door op Wellenreuther, die het contact iets te hard vond en vervolgens natrapte richting Stengs. Daarop wilde Stengs 'direct wraak nemen' en moest hij door drie spelers in bedwang worden gehouden, weet de regionale omroep. Ondertussen ontfermde Quilindschy Hartman zich over Wellenreuther.

Stengs en Wellenreuther schudden de handen, waarna de kou uit de lucht leek. Toch ontstond er nog een woordenwisseling. "Ik zeg net sorry, dan is het toch goed?", riep Stengs naar de keeper. Doelman Justin Bijlow kon wel om het incident lachen en vroeg aan de media: “Schrijven jullie op dat het hier heel gezellig is?”

Opvallend is dat de vriendin van Stengs (Beau de Boer) en hun zoontje Saint allebei aanwezig waren bij de training. Teammanager Frank Boer begroette Beau en haar zoon door te vragen: "Hoi Saint, kijk je goed naar papa?" Moeder Beau, de dochter van Frank de Boer, reageerde: "Nou, niet als papa ruzie maakt."

