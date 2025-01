Hartman weet wanneer hij weer in wedstrijdselectie Feyenoord zit

gaat op zondag 2 februari zijn rentree maken voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Ajax, zo stelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De linksback staat al sinds eind maart aan de kant met een hevige knieblessure.

Hartman liep eind maart 2024 een zware blessure aan zijn knie op. Hiermee moest hij een streep zetten door de rest van het seizoen, terwijl hij ook de eerste seizoenshelft van 2024/25 aan zich voorbij moest laten gaan. Inmiddels neemt de verdediger al sinds half november deel aan de groepstraining van de ploeg van Brian Priske en nadert hij zijn rentree in de wedstrijdselectie.

In oktober stelde Hartman nog te hopen fit genoeg te zijn voor de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft, op 12 januari in eigen huis tegen FC Utrecht, maar die prognose heeft hij inmiddels moeten bijstellen. Zoals het er nu voor staat, zal de linksback over twee weken zijn eerste wedstrijdminuten maken, wanneer hij exact een halfuur met Feyenoord Onder 21 mee zal spelen. “Vanaf dat moment ben ik beschikbaar”, weet Hartman te vertellen.

De ploeg van Pascal Bosschaart komt op zaterdag 18 januari in actie tegen Koninklijke HFC Onder 21 in de Jeugdcup O21. Daarna speelt Feyenoord in de Champions League tegen Bayern München en Lille OSC, maar Hartman is niet ingeschreven voor de competitiefase van het miljardenbal. “Als alles goed gaat, ben ik dan dus begin februari bij het eerste elftal inzetbaar”, concludeert de linksback. Dan gaan de Rotterdammers op bezoek bij aartsrivaal Ajax.

