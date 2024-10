Hartman vertelt wanneer hij verwacht weer te kunnen spelen voor Feyenoord

loopt voor op zijn revalidatieschema, zo vertelt hij in de Cor Potcast. De verdediger van Feyenoord liep afgelopen seizoen in maart een zware knieblessure op, maar verwacht in januari weer op het veld te kunnen staan.

Terwijl Hartman met zijn blessure thuis zit, schuift hij aan bij de Cor Potcast van (voormalig) voetballers Bart Vriends, Thomas Verhaar en Maarten de Fockert. Daarin wordt het herstel van zijn blessure besproken. “Het is nu vijfenhalve maand sinds de operatie. Van tevoren zeiden ze dat ik moest denken aan negen tot twaalf maanden. Dat ligt er wel heel erg aan hoe het gaat. Ik moet zeggen dat het heel goed gaat. Ik doe alles tot nu toe pijnvrij. Ik kan denk zeggen dat ik voor op schema loop.”

Het gaat zelfs zo goed met Hartman, dat hij durft uit te spreken op welke datum hij verwacht weer minuten te kunnen maken. “Daar moet je altijd mee uitkijken, natuurlijk. Maar ik kan vlak na de winterstop hopelijk weer spelen.” Het eerste duel van Feyenoord in het nieuwe jaar staat op zondag 12 januari op het programma, wanneer FC Utrecht op bezoek komt in De Kuip. Mocht hij erin slagen dat duel te halen, speelt Hartman zijn eerste wedstrijd weer tegen dezelfde tegenstander als in de wedstrijd waarin hij de blessure opliep. "Dan is de cirkel rond, want het is thuis tegen Utrecht. Daar is het ook gebeurd", voegt de verdediger eraan toe. "Wat mij betreft kan ik dan gewoon spelen, maar we moeten het aankijken tegen die tijd. Als ik er klaar voor ben, kan ik spelen en anders wordt het iets later."

Hartman droomt vaak van rentree

Hartman mist het voetbal ontzettend, zo geeft hij aan. “Ik droom er ook echt vaak over”, stelt de linksback. “Waar ik echt vaak aan denk, is het moment dat ik er weer in kom.” De verdediger hoopt dat hij zijn rentree mag maken in een thuiswedstrijd. “Dat Peter Houtman (de stadionspeaker in De Kuip, red.) dan een wissel en mijn naam omroept, dat zie ik wel voor me. Daar kijk ik wel naar uit.”

Moet Feyenoord risico nemen door Hartman direct na zijn herstel weer te laten spelen? Laden... 41% Ja, als hij fit is, moet hij spelen 59% Nee, beter voorzichtig zijn 117 stemmen

