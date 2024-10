Spelers van PSV en Feyenoord benaderd voor naaktfoto's

De KNVB heeft een waarschuwing uitgestuurd naar alle betaald voetbalclubs in Nederland, zo weet De Telegraaf. Er zouden namelijk Instagram-accounts zijn die jeugdspelers benaderen en deze vervolgens verzoeken om naaktfoto’s te sturen. Volgens het Eindhovens Dagblad hebben zowel PSV als Feyenoord spelers uit de jeugdopleiding hiervoor gewaarschuwd.

De KNVB heeft alle clubs ‘urgent aandacht’ gevraagd voor mogelijk online misbruik van jeugdspelers, schrijft De Telegraaf. Daarnaast heeft het een verzoek ingediend bij de zedenpolitie van Zuid-Holland. Dat was de eenheid waarbij de eerste meldingen werden gemaakt. “Wij verzoeken jullie vriendelijk doch dringend jullie jeugdteams en/of ouders van de spelers te informeren en hen vragen alert te zijn”, leest de mail aan alle clubs. Volgens de bond is er sprake van drie verschillende accounts die spelers benaderen. Momenteel is er nog niet bekend of er, online of in persoon, seksueel misbruik van jeugdspelers heeft plaatsgevonden.

“Nadat deze zaak bij ons onder de aandacht is gebracht, is er contact gezocht met de zedenpolitie”, vertelt Martine Braam, woordvoerster van de KNVB, aan de ochtendkrant. “Wij weten niet wie er achter het account schuilgaat en bij de politie ligt de expertise en bevoegdheid om dit verder uit te zoeken. Gezien de mogelijkheid dat er sprake is van online grensoverschrijdend gedrag waarbij jongeren met affiniteit met voetbal het doelwit zijn, vragen wij ouders om alert te zijn op de online bezigheden van hun kinderen.” Meer wil de woordvoerster niet kwijt over het onderwerp.

PSV en Feyenoord

Volgens het Eindhovens Dagblad hadden zowel PSV als Feyenoord hun jeugdspelers al gewaarschuwd voor de situatie. De regionale krant weet dat spelers in eerste instantie werden benaderd om hun voetbalkwaliteiten te promoten, om vervolgens verzoeken tot naaktfoto’s te krijgen. PSV zou de politie, de KNVB en NOC*NSF hebben ingelicht.

“Een aantal kinderen heeft tegen hun ouders gezegd wat er is gebeurd. Dat is uiteindelijk de sleutel geweest dat dit bekend is geworden”, geeft een woordvoerder van de Eindhovenaren aan. “We hebben onmiddellijk actie ondernomen en de politie dus ingelicht. Daarnaast is een waarschuwing uitgedaan naar alle ouders van jeugdspelers.”

