Engelse media laaiend enthousiast over 'legendarische' Arne Slot na titel

In Engeland is men laaiend enthousiast over de prestatie van Arne Slot, die in zijn eerste seizoen bij Liverpool gelijk de Premier League-titel wist te pakken. Een greep uit de reacties van bekende media.

Bij Sky Sports, net als bij veel andere media, wordt er gerefereerd aan de voorganger van de Nederlander: Jürgen Klopp: "Weinig mensen dachten dat Liverpool na het vertrek van Klopp mee zou gaan doen om de titel, maar Slot heeft alle verwachtingen overtroffen en nu al evenveel kampioenschappen op zijn naam als zijn voorganger."

BBC heeft ook complimenten over voor de puike prestatie van de Nederlandse manager. "Velen zagen het als een onmogelijke klus, maar de kalme en weloverwogen Slot heeft de overgang zo soepel mogelijk gemaakt: Liverpool heeft de titel in galop verkregen."

Ook GOAL is vol lof en heeft een artikel gewijd aan alle dingen die Slot goed heeft gedaan. "Slot heeft de onmogelijke klus geklaard. Hij moest een van de meest iconische persoonlijkheden uit de geschiedenis van de club vervangen, maar heeft nu zelf al een legendarische status afgedwongen." De Nederlandse trainer wordt geprezen om meerdere redenen. Zo week Slot weinig af van het voetbal van voorganger Klopp, transformeerde hij Ryan Gravenberch in de nummer zes die Liverpool zo hard nodig had en maakte hij veel spelers beter.

This is Anfield gaf Arne Slot een 10 voor zijn optreden zondag. "Zijn naam werd veelvuldig gezongen door de fans, terwijl hij iets ongelooflijks klaarspeelde door in zijn eerste seizoen gelijk de titel te pakken."

Bij The Daily Mail wordt er al vooruitgekeken naar de toekomst. "Zondag onderstreepte een memorabel debuutseizoen voor Slot, maar hij zal ongetwijfeld hunkeren naar nog meer prijzen op Anfield."

