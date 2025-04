Salah enthousiast over Slot: ‘Nederlanders zijn behoorlijk…’

was zondag andermaal belangrijk voor Liverpool in de kampioenswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De Egyptenaar scoorde en forceerde een eigen doelpunt van in de 5-1 overwinning. Tijdens de feestelijkheden achteraf wordt Salah gevraagd naar zijn trainer Arne Slot, over wie hij lovend is.

De Egyptenaar wordt gevraagd of de Nederlandse trainer hem een betere speler heeft gemaakt, waarop hij antwoordt: “Je kan de cijfers zien, het lijkt er wel op!” Salah staat op 28 doelpunten in dit Premier League-seizoen en gaf ook nog eens achttien assists.

Salah gaat verder over Slot: “Hij is erg eerlijk. Nederlanders zijn behoorlijk taai, maar hij heeft ons het leven makkelijker gemaakt, omdat we meteen weten wat hij van ons verwacht.” De topscorer van de Premier League vergelijkt zijn trainer met voorganger Jürgen Klopp: “Nu hoef ik niet zoveel te verdedigen. De tactieken verschillen wel.”

Salah verzocht Slot zelf om die tactiekswijziging: “Ik zei: 'Zolang je me verdedigend rust geeft, zal ik aanvallend leveren’. Ik ben zo blij dat ik dat heb gezegd. Hij luisterde en je kan het resultaat zien”, zo klinkt het vanuit een feestvierend Anfield.

