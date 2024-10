Rik Elfrink ziet twee valkuilen voor PSV: eenvoudige landstitel nog lang niet zeker

Rik Elfrink is er nog niet van overtuigd dat PSV probleemloos kampioen van Nederland wordt. De Eindhovenaren zijn na acht wedstrijden nog foutloos in de Eredivisie, maar de goede resultaten vertellen volgens de journalist van het Eindhovens Dagblad niet het volledige verhaal.

Elfrink wijst erop dat PSV tot dusver nog geen zwaar programma heeft gehad. RKC Waalwijk, Heracles Almelo, Almere City, Go Ahead Eagles, NEC, Fortuna Sittard, Willem II en Sparta Rotterdam waren tot dusver de tegenstanders. Zaterdag won PSV met de hakken over de sloot van Sparta. Na de interlandperiode volgt een ‘gevaarlijk blok’ met onder meer uitwedstrijden tegen AZ en Ajax. In die duels kan PSV zich een wedstrijd als die van zaterdag absoluut niet permitteren, weet Elfrink.

De clubwatcher zag dat de kwetsbaarheid van PSV aan het licht kwam. Momenten van balverlies van Johan Bakayoko en Noa Lang resulteerden in grote kansen voor Sparta; eerstgenoemde mocht opgelucht ademhalen dat de treffer van Mike Eerdhuijzen werd afgekeurd wegens buitenspel.

“Wat Bakayoko vlak voor de afgekeurde treffer van Mike Eerdhuijzen deed, is een schoolvoorbeeld van naïviteit en/of een gebrek aan besef wat nodig is om punten over de streep te trekken. Kort daarvoor legde de matig ingevallen Lang de bal met het hoofd panklaar voor Shunsuke Mito”, aldus Elfrink, die aanstipt dat Bakayoko uit vorm is en Lang fysiek nog niet in topconditie.

Zo zijn er meer spelers bij PSV die kampen met blessures, vermoeidheid of een gebrek aan wedstrijdritme. “Sommige PSV'er kampen met overbelasting en sommigen juist met onderbelasting: dat is in essentie het grootste probleem van de Eindhovenaren in dit seizoen tot nu toe. Die fitheid bewaken en ook het herstel van spelers: dat gaat niet eenvoudig.”

