Noa Lang zorgt voor verbazing: 'Wat doet hij hier?!'

Sparta Rotterdam heeft een uitgelezen kans verspeeld om punten te pakken tegen PSV, zo vindt Hugo Borst. De bekende supporter van Sparta is van mening dat de Rotterdammers meer profijt hadden moeten halen uit het numerieke overwicht, na de rode kaart van Matteo Dams in de openingsfase van de tweede helft.

Sparta verloor met 2-1 in Eindhoven. Onnodig, vindt Borst. “Ik ben toch kritisch op Sparta. Je moet gewoon zorgen dat je deze wedstrijd wint tegen tien man, en anders gelijkspeelt. Je hebt de kansen gehad. Het zat ook niet mee met de buitenspelsituatie van een centimeter of drie. Maar daarvoor had Mito moeten scoren. Het was een uitgelezen kans, hij had alle tijd.”

In de derde minuut van de blessuretijd kreeg Shunsuke Mito de bal prompt voor de voeten gekopt door PSV’er Noa Lang. Oog in oog met doelman Walter Benítez schoot hij over het doel. “Moet je kijken, hij heeft alle tijd!”, herhaalt Borst, waarna tafelgenoot Danny Koevermans de rol van Lang uitlicht. “Met een assist van Lang, hè.”

“Een assist van Lang, ja, verdomd. Wat doet die?!”, vraagt Borst zich vervolgens af. Koevermans antwoordt: “Ik weet niet wat hij doet, maar hij speelt de bal door het centrum.”

