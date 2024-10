PSV'er krijgt rode kaart van Makkelie en raakt zelf geblesseerd

Matteo Dams heeft een rode kaart geïncasseerd in de wedstrijd tussen PSV en Sparta Rotterdam. De verdediger van PSV trok de doorgebroken naar de grond en moest er daardoor af, al raakte Dams bij de actie ook zelf geblesseerd.

Kort na de pauze, bij een 2-1 voorsprong voor PSV, werd Neghli gelanceerd door een lange bal van keeper Nick Olij. Hij stormde op het doel van PSV af. Dams trok aan de noodrem om een grote scoringskans te voorkomen.

Scheidsrechter Danny Makkelie stuurde Dams meteen van het veld. Zonder die rode kaart had de twintigjarige linksback waarschijnlijk ook niet verder gekund, want hij kwam verkeerd terecht en blesseerde zich aan zijn arm.

'Geen hands van Neghli'

Videoscheidsrechter Rob Dieperink boog zich nog over de vraag of Neghli hands maakte tijdens het duel. "Voorafgaand aan de overtreding van Dams leek Spartaan Neghli de bal met de hand mee te nemen. Makkelie en VAR zien er echter geen strafbaar hands in, waardoor het rood blijft staan", schrijft verslaggever Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

