Sepp van den Berg verklaart waarom hij afgelopen zomer niet naar PSV kwam

is ingegaan op de interesse die PSV afgelopen zomer in hem had. De mandekker maakte na een lange saga uiteindelijk de transfer van Liverpool naar Brentford. In gesprek met Viaplay legt hij uit dat geld hierin een belangrijke rol speelde.

Afgelopen zomer hoopte PSV de achterhoede te versterken met Van den Berg. De verdediger mocht Liverpool verlaten en de Eindhovenaren hebben lang pogingen ondernomen de Nederlander los te weken. Uiteindelijk kwam de transfer naar de landskampioen er niet van, waarna Van den Berg de overstap naar Brentford maakte.

In gesprek met Viaplay wordt Van den Berg gevraagd naar de interesse van PSV in hem. “Ik kan eerlijk zijn, dat is serieus geweest”, begint de verdediger. “Ik heb een goed gesprek gehad met Peter Bosz, dat is me goed bevallen en volgens mij hem ook”, stelt hij. Toch kwam de transfer er niet van. “We weten allemaal, Engels geld, de ponden zijn koning in het voetbal.”

Van den Berg was te duur

Vervolgens duidt hij wat hij met deze uitspraak bedoelt. “De prijskaart die Liverpool aan mij hing, was gewoon te hoog”, geeft Van den Berg aan. “Ook voor de Duitse clubs, waar ik mezelf wel zag spelen.” Onder meer Stuttgart, Hoffenheim, Wolfsburg, Mainz, Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen zouden de verdediger op de korrel hebben gehad. “Uiteindelijk was het, gezien het hele plaatje, het beste om in Engeland te blijven. Dat heb ik gedaan. Maar PSV was een optie en dat heb ik echt overwogen.”

🎙️ Sepp van den Berg over bijna transfer naar PSV: "Het was een optie

en dat heb ik wel echt overwogen." #ViaplayVoetbal #PremierLeague pic.twitter.com/mQ6Ky1yill — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 4, 2024

