Reden voor ontbreken Jerdy Schouten in selectie Oranje bekend

Peter Bosz kan zaterdagavond in het thuisduel met Sparta Rotterdam niet beschikken over , zo weet De Telegraaf. De middenvelder heeft een kleine blessure opgelopen, waardoor hij zich ook heeft afgemeld voor de Nations League-duels van Oranje.

Ronald Koeman maakte vrijdagmiddag de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en Duitsland bekend. Grote verrassing daarin was het ontbreken van Schouten, die in een goede fase zit. Inmiddels is duidelijk dat de middenvelder te maken heeft met fysieke problemen en zich daarom heeft afgemeld.

Niet alleen de wedstrijden met Oranje, maar ook het duel van PSV met Sparta van komend weekend komt te vroeg voor Schouten. De verwachting is wel dat het niet om een zware blessure gaat en dat de Oranje-international spoedig weer kan aansluiten bij de selectie van Bosz.

Puzzel op het middenveld voor Bosz

Toch zal de blessure van Schouten als een klap aankomen bij Bosz en PSV. Naast de controleur ontbreekt namelijk ook Joey Veerman de komende maand bij de Eindhovenaren. De bekritiseerde middenvelder raakte geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Willem II. Daardoor mist Bosz tegen Sparta zijn gehele controlerende blok op het middenveld.

