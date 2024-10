Van Basten kritisch op PSV-dissonant: ‘Dat vind ik zonde en dommig’

Marco van Basten is kritisch op PSV-aanvaller . De Belgische aanvaller van de Eindhovenaren had in de tweede helft de uitgelezen kans om het Champions League-duel tegen Sporting Portugal te beslissen. Voor open doel schoot de Bakayoko echter gehaast naast. Van Basten vindt het onbegrijpelijk dat de aanvaller deze kans miste.

PSV herstelde zich in het eigen Philips Stadion goed voor de matige vertoning tegen Juventus (3-1 nederlaag) in de eerste speelronde van de competitiefase van de Champions League. De koploper van de Eredivisie troefde de koploper van de Liga Portugal vooral af op felheid en kwam dan ook verdiend op een 1-0 voorsprong. PSV wist deze voorsprong niet uit te breiden, waarna de Portugezen vlak voor tijd op 1-1 kwamen.

De grootste kans was voor Bakayoko, die een kwartier voor tijd de keeper omspeelde en voor open doel naast schoot. Van Basten begrijpt daar niets van. “Dat vond ik eigenlijk het meest frappante”, begint de analist bij Ziggo Sport. “Hij had een kwartier voor tijd had hij die kans dat hij de keeper voorbij was. Die bal moet je met je binnenkant spelen. Dan is hij honderd procent op goal.”

Van Basten weet ook wat Bakayoko fout deed bij het schot. “Hij schiet hem met zijn wreef, omdat hij denkt dat de bal dan harder gaat. Dat vind ik zo zonde en eigenlijk ook dommig dat hij die bal uiteindelijk niet maakt, waardoor het 1-1 wordt. Je had zeker voor de rust al met twee of drie doelpunten afstand moeten nemen”, beseft hij.

PSV had duel moet killen

Uiteindelijk kreeg PSV in de slotfase het deksel op de neus. “Dat is ook iets, dit is echt betaald voetbal voor de poen”, stelt Van Basten. “Dan moet je zorgen dat je het afmaakt en dat je bloed ruikt, want Sporting was nergens in de eerste helft. Want als je twee, drie tegen nul maakt dan is het over.”

De analist erkent dat de harde lessen van het Europese topvoetbal zijn. “Het was leuk, het was goed en de eerste helft was prima, maar het staat net 1-0. In Nederland kan dat tegen Fortuna en De Graafschap, maar dat gaat niet in het buitenland. Op een gegeven moment krijg je hem terug. Zelfs nog in de tweede helft heeft PSV nog drie, vier, vijf echt goede kansen gehad. Je moet killen”, besluit Van Baten.

