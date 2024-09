Marco van Basten ziet ‘grensoverschrijdende' actie van voormalig PSV-speler

Toni Lato werd afgelopen zaterdag van het veld gestuurd na een krankzinnige overtreding tijdens de wedstrijd tussen Mallorca en Villarreal (1-2). De voormalig flop van PSV, inmiddels speler van Mallorca, moest inrukken na een ‘Nigel de Jong-achtige-overtreding’ op Yeremi Pino. Tijdens Rondo wordt de schop nogmaals onder de loep genomen.

“Toni Lato, hebben jullie hem gezien? Die kreeg dit weekend een rode kaart waar je over kunt discussiëren”, opent Wytse van der Goot het onderwerp, waarna het fragment in beeld verschijnt. “Grensoverschrijdend”, reageert Marco van Basten stellig.

“Je hebt van die spelers, die rammen een bal weg, maar zwaaien daarna nog even door om hun noppen tegen iemand te planten. Dat zie je vaak bij de Afrika Cup”, zegt Khalid Boulahrouz. “Deze is dat niet, deze is wel gefixeerd op de bal. Ja, dit overkomt hem wel een beetje”, mengt Wim Kieft zich.

“Het is wel een overtreding, en het is ook wel een kaart. Je hebt ‘donkerrood’ maar dit is ‘gewoon rood’”, reageert Van Basten. De charge doet de tafelgasten van Rondo denken aan de overtreding van De Jong in de WK-finale van 2010. “Dit zie je normaal gesproken alleen in een boksring”, concludeert Boulahrouz.

