Van der Gijp lacht ‘teringlul’ Van Basten uit: ‘Meen het uit de grond van mijn hart’

René van der Gijp heeft met volle teugen genoten van de uitzending van Rondo van maandagavond. Tijdens het programma van Ziggo Sport liet Marco van Basten zich enkele keren hard uit over Ajax, dat afgelopen weekend verloor van NAC. Van der Gijp kan lachen om de manier waarop de oud-speler van de Amsterdammers zich opvreet als hij praat over de crisisclub.

Van Basten liet zich in de uitzending van Rondo onder meer gaan door de situatie rondom Brian Brobbey. “Als het zo is dat hij niet fit te krijgen is, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat je hem terugkoopt, nadat hij eerst zelf weg is gegaan. Een jongen die je kent, dat je weet waar eventueel de problemen zouden kunnen zitten. Die ga je alsnog voor zo'n bedrag kopen... Dan heb je toch helemaal niks meer te vertellen. Hoe zit dat dan, hoe zit dat dan?”, hekelde Van Basten, die de beleidsbepalers bij Ajax vervolgens uitmaakte voor ‘koekenbakkers’.

Van der Gijp genoot: “Ik meen het uit de grond van mijn hart: Van Basten is gewoon een topgozer. Het leuke van hem – en van Rafael van der Vaart – is dat hij een echte Ajacied is. Die gaat het écht aan het hard. Wesley Sneijder heeft dat bijvoorbeeld minder. Wij kijken naar Ajax en denken: dit gaat nergens over. Van Basten vindt Ajax een instituut. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en de hele wereld”, zegt hij bij Vandaag Inside.

“Dan zit hij naar NAC – Ajax te kijken en dan denkt hij: dit kán gewoon niet. Hij wordt dan ook echt boos. Dat vind ik zo mooi, dat hij ze dan ook nog koekenbakkers noemt. Dat doen alleen mensen die je hoog hebben zitten. Die jongen noemde hem toen pannenkoek, maar die had hem ook teringlul kunnen noemen. Pannenkoek is heel klein, maar dat vond hij heel erg”, herinnert Van der Gijp zich. "Gister was hij echt los!"

