FC Groningen herhaalt meesterzet die in 2021 plotseling 6 miljoen euro opleverde

Dick Lukkien voerde zaterdagavond in de rust van het duel tussen FC Groningen en RKC Waalwijk een opvallende wissel door. Rechtsback Marco Rente werd naar de kant gehaald en afgelost door , van nature toch echt een linksbuiten. Koud in het veld maakte de oud-speler van Manchester United vervolgens op bijzonder fraaie wijze de 3-0. De opmerkelijke transformatie van Emeran doet denken aan die van de Zweed , die FC Groningen in 2021 een fraai bedrag opleverde.

Het was een verrassende transfer, in de zomer van 2023. Het na een schokkend slecht seizoen naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde FC Groningen versterkte zich schijnbaar uit het niets met Emeran, die transfervrij werd overgenomen van Manchester United. Trainer Lukkien stelde echter al snel vast dat er aan de ruwe diamant nog wel een hoop moest worden bijgeschaafd. In zijn debuutjaar kwam de Fransman op het tweede niveau niet verder dan twaalf competitiewedstrijden, waarvan slechts twee als basisspeler. Dit seizoen was het helemaal sappelen om speeltijd voor Emeran, die tot het thuisduel met RKC niet verder kwam dan twee korte invalbeurten in september.

Op het trainingsveld en in oefenwedstrijdjes was Lukkien de voorbije maanden bezig met een opvallende transformatie van Emeran. De linksbuiten zou zijn waarde weleens kunnen bewijzen als hij een linie terug zou worden gehaald, zo redeneerde de trainer van FC Groningen. Zaterdagavond was het zover. Rente, die sinds de winterse komst van Hjalmar Ekdal (gehuurd van Burnley) van het centrum naar de rechtsbackpositie was verhuisd, werd halverwege het thuisduel met hekkensluiter RKC naar de kant gehaald. Emeran kwam als vervanger binnen de lijnen en maakte in zijn eerste speelminuten ruim een half jaar een verpletterende entree. Amper twee minuten na rust werd de Fransman aangespeeld op de punt van de zestien. Emeran kapte naar binnen en schoot de bal met zijn 'mindere' linkerbeen stijf in de kruising: 3-0. Het verzet van de hekkensluiter was daarmee definitief gebroken, FC Groningen liep vervolgens uit naar de grootste zege van het seizoen (6-1) en doet met nog drie speelronden te gaan nog volop mee om een plek in de play-offs om Europees voetbal.

Natuurlijk, één zwaluw maakt nog lang geen zomer. Maar de transformatie van Emeran doet in de verte wel terugdenken aan die van Gudmundsson. FC Groningen plukte de Zweed in 2019 weg bij de Zweedse tweededivisionist Halmstads BK, waar hij als linksbuiten actief was. In de Euroborg wist hij op zijn eigen positie echter niet volledig te overtuigen. Toenmalig trainer Danny Buijs kwam vervolgens met een meesterzet en haalde Gudmundsson een linie terug, naar de linksbackpositie. Daar blonk hij dusdanig uit dat LOSC Lille, kersvers Frans kampioen, in de zomer van 2021 een bedrag van zes miljoen euro overmaakte om de Zweed naar Frankrijk te halen. Vier jaar later is hij nog steeds een gewaardeerde kracht bij de huidige subtopper en speelde Gudmundsson inmiddels veertien interlands voor Zweden. Voor Emeran is het zover uiteraard nog lang niet, maar het begin ís er in ieder geval.

