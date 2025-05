Gravenberch komt vijf dagen na titelfeest met geweldig nieuws: 'We kunnen niet wachten'

en zijn vriendin Cindy Peroti zijn in blijde verwachting van hun eerste kind. Dat maakt de middenvelder, die afgelopen zondag met Liverpool kampioen van Engeland werd, vrijdagmiddag bekend op Instagram.

Gravenberch, die later deze maand 23 wordt, plaats op het sociale medium een foto van een aantal polaroids waarop de zo te zien al behoorlijk gegroeide buik van Peroti te zien is. "Baby coming 2025", staat er voor de volledigheid nog op een taart. "We hebben een geheimpje bewaard, we kunnen niet wachten om je te ontmoeten", schrijft Gravenberch bij de foto.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Er zit een ongelooflijk niveauverschil tussen Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch’

Op het nieuws wordt gelijk met hartjes gereageerd door het officiële Instagram-account van Gravenberchs werkgever, Liverpool. Ook (oud-)ploeggenoten als Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Nick Olij, Quinten Timber, Devyne Rensch en Ki-Jana Hoever hebben op het moment van schrijven hun gelukwensen al overgebracht aan de aanstaande ouders.

LEES OOK: Dit is de vriendin van Ryan Gravenberch: 'De prachtige krullenbol waarvan wij niet wisten dat we haar nodig hadden'

Gravenberch is doorgaans terughoudend als het aankomt op het delen van privé-informatie op sociale media, maar het is duidelijk dat Peroti al lange tijd in zijn leven is. Reeds in 2018 dook haar naam op in een artikel van Ajax Showtime. "Zijn meisje neemt ook tijd in beslag, al is hij zelfs dáár raar in. Dan zit hij op de bank te niksen en vraag ik: moet je niet iets afspreken met Cindy?", werd de vader van de Oranje-international destijds al geciteerd door het medium.

